Mais de 50 mil pessoas retiradas de casa devido a inundações no norte de Marrocos

04 fev, 2026 - 01:16 • Lusa

Após sete anos de seca intensa, chuvas intensas assolam o norte de Marrocos e obrigaram a retira de mais de 50 mil pessoas de casa.

Mais de 50 mil pessoas foram retiradas das suas casas pelas autoridades marroquinas devido às inundações causadas pelas intensas chuvas que assolam o norte do país e que mantêm as autoridades em alerta devido ao risco de novas tempestades de água e vento, com nevões em elevadas altitudes.

A grande maioria das operações de retirada de pessoas foi realizada em Alcazarquivir, na província de Larache (norte), uma localidade com mais de 120 mil habitantes, onde o exército continua destacado desde quinta-feira passada para apoiar as pessoas afetadas pelas inundações, causadas pela cheia do rio Loukkos e da barragem de Oued El Makhazine, que ultrapassou a sua capacidade de enchimento.

As autoridades locais de Larache procederam nas últimas horas à realocação dos desalojados em centros de acolhimento de Alcazarquivir para zonas mais seguras.

Fontes locais consultadas pela agência de notícias espanhola EFE explicaram que, devido à gravidade da situação, é possível que as autoridades decidam retirar todos os residentes da cidade.

As autoridades limitaram o acesso da população para evitar que as tarefas de resgate fossem afetadas e suspenderam excecionalmente as aulas nas escolas até ao próximo dia 7. Esta medida também será aplicada amanhã, devido à tempestade, em Kenitra.

A tempestade também afetou as comunicações marítimas entre Tarifa (sul de Espanha) e Tânger (norte de Marrocos), que foram suspensas devido ao mau tempo no estreito de Gibraltar.

Após sete anos de seca intensa, que comprometeu a agricultura e o abastecimento de água potável em várias zonas de Marrocos, a estação chuvosa que o país vive nas últimas semanas aumentou em 60,8% o nível de enchimento das barragens.

O ministro marroquino da Agricultura, Ahmed el Bouari, garantiu numa resposta escrita a perguntas dos parlamentares que as barragens destinadas à agricultura armazenam atualmente 8,220 milhões de metros cúbicos, com um nível de enchimento de 58%, contra 25% no ano passado.

O ministro do Equipamento e Água, Nizar Baraka, anunciou oficialmente no dia 12 de janeiro que Marrocos tinha superado sete anos consecutivos de seca.

A falta de água reduziu em 38% o rebanho nacional e, em junho passado, pela primeira vez, foi suspenso o tradicional sacrifício do cordeiro durante a festa do Aid al Adha.

A água impulsionará as colheitas durante a próxima temporada e, de acordo com as últimas previsões do banco central marroquino, BAM, o crescimento do PIB nacional ficará em 4,5% em 2026, em parte graças à recuperação da atividade agrícola, principal motor económico do país, com uma projeção de produção de cereais de 5 milhões de toneladas.

