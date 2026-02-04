Mencionado mil vezes nos arquivos Epstein, Trump diz que "é tempo" de seguir em frente

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acredita que "é mesmo tempo" dos Estados Unidos da América (EUA) seguirem em frente com o caso Epstein, o milionário norte-americano condenado por abusos sexuais, revelou o jornal político "The Hill".

Contudo, depois de terem sido partilhados na passada sexta-feira mais de três milhões de ficheiros de Jeffrey Epstein pelo Departamento da Defesa norte-americano, ainda não há evidencias públicas de que as alegações dos novos documentos são verdadeiras.

Sempre a demarcar-se do escândalo e a negar qualquer envolvimento nos crimes de pedofilia endereçados ao caso, Trump comentou no Salão Oval da Casa Branca sobre o caso Epstein, afirmando que ainda não tinha lido os ficheiros divulgados.

"Acho que é mesmo tempo de o país passar a falar de outra coisa, algo que realmente interesse às pessoas", disse o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), mencionado mais de mil vezes nos aquivos Epstein, confirmou a "CNN International".