Caso Epstein

Mencionado mil vezes nos arquivos Epstein, Trump diz que "é tempo" de seguir em frente

04 fev, 2026 - 22:27 • Catarina Magalhães

"Acho que é mesmo tempo de o país passar a falar de outra coisa, algo que realmente interesse às pessoas", comentou o Presidente norte-americano sobre o caso Epstein. Sempre a demarcar-se do escândalo, Donald Trump continua a insistir que está a ser alvo de uma "conspiração".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acredita que "é mesmo tempo" dos Estados Unidos da América (EUA) seguirem em frente com o caso Epstein, o milionário norte-americano condenado por abusos sexuais, revelou o jornal político "The Hill".

Contudo, depois de terem sido partilhados na passada sexta-feira mais de três milhões de ficheiros de Jeffrey Epstein pelo Departamento da Defesa norte-americano, ainda não há evidencias públicas de que as alegações dos novos documentos são verdadeiras.

Sempre a demarcar-se do escândalo e a negar qualquer envolvimento nos crimes de pedofilia endereçados ao caso, Trump comentou no Salão Oval da Casa Branca sobre o caso Epstein, afirmando que ainda não tinha lido os ficheiros divulgados.

"Acho que é mesmo tempo de o país passar a falar de outra coisa, algo que realmente interesse às pessoas", disse o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), mencionado mais de mil vezes nos aquivos Epstein, confirmou a "CNN International".

Apesar das milhares de fotografias partilhadas mostrarem várias figuras populares, como Trump, Bill Clinton, Diana Ross e até Michael Jackson, nenhuma destas foi acusada de qualquer crime.

Donald Trump continua a insistir que está a ser alvo de uma "conspiração", tal como Bill e Hillary Clinton que inicialmente recusaram depor em investigação sobre Epstein por considerarem o processo "literalmente concebido para resultar na prisão" do casal.

A relutância de Donald Trump já indignou alguns dos seus apoiantes, que veem o caso Epstein - terreno fértil para todo o tipo de teorias da conspiração - como confirmação das suas suspeitas sobre a depravação das elites.

