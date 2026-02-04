Ouvir
Estados Unidos

Na Florida andam a cair iguanas das árvores

04 fev, 2026 - 13:24 • João Pedro Quesado

As temperaturas caíram, e as iguanas também. No sul da Florida, os quase zero graus Celsius fizeram repetir um fenómeno cada vez mais frequente, com iguanas verdes a entrar em hibernação por todo o lado. As autoridades aproveitam a oportunidade para controlar a espécie invasora.

Há iguanas a cair das árvores no sul da Florida, dos Estados Unidos da América (EUA). Nas redes sociais não faltam vídeos do fenómeno, com iguanas caídas em relvados e no chão devido às temperaturas baixas.

O frio prolongado pode fazer com que répteis e anfíbios, incluindo iguanas-verdes, entrem num estado de hibernação semelhante à letargia, no qual perdem temporariamente o controlo muscular, parecem "congelados" e podem até cair das árvores, informou a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida.

Este fenómeno pode acontecer quando as temperaturas descem aos 10 graus Celsius. O sul da Florida tem registado temperaturas em torno dos zero graus nos últimos dias.

As iguanas-verdes foram introduzidas acidentalmente como clandestinas em navios de carga, e são consideradas uma espécie invasora. Podem pesar até 7,5 kg e medir mais de 1,5 metros de comprimento.

Pierce Kennamer, fundador e presidente da IggyTrap, afirma que a empresa recolheu cerca de 1.500 iguanas imobilizadas no condado de Broward, onde fica a cidade de Ford Lauderdale, a norte de Miami. O número refere-se apenas a domingo, segunda e terça-feira.

