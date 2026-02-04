Pelo menos 21 mortos em ataques israelitas em Gaza

Pelo menos 21 palestinianos morreram nos mais recentes ataques de Israel contra vários pontos da Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor, anunciaram esta quarta-feira as autoridades de saúde locais.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que o balanço preliminar é de 21 mortos e 38 feridos, na sequência de ataques contra a Cidade de Gaza, no norte, onde se registou a maioria das vítimas, e Khan Yunis, no sul, de acordo com um comunicado.

O Crescente Vermelho palestiniano indicou que um trabalhador da organização humanitária morreu em Khan Yunis.

Em comunicado, a organização apresentou condolências à família e considerou que ataques contra pessoal médico e humanitário constituem "uma flagrante violação do Direito Internacional Humanitário".

Por seu lado, o Exército de Israel afirmou que, esta madrugada, "vários terroristas" abriram fogo contra militares posicionados na chamada "linha amarela", no norte de Gaza, ferindo gravemente um soldado.

No mesmo comunicado, carros de combate responderam de imediato com fogo e foram lançados bombardeamentos na zona, classificando o incidente como "uma flagrante violação do acordo de cessar-fogo", sem comentar os ataques em Khan Yunis.

As autoridades de Gaza, controladas pelo movimento islamita Hamas, elevaram na terça-feira para 71.803 o número total de mortos desde o início da ofensiva israelita, na sequência dos ataques palestinianos de 07 de outubro de 2023, incluindo 529 vítimas registadas desde a entrada em vigor do atual cessar-fogo.