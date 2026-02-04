"Por favor, rezem": Mãe de jornalista americana pode ter sido raptada

04 fev, 2026 - 20:20 • Catarina Magalhães
A mãe da jornalista norte-americana Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, está desaparecida desde sábado e este é um dos assuntos mais comentados nos Estados Unidos da América (EUA), avançou a "NBC News".
No entanto, os investigadores acreditam que o desaparecimento da idosa de 84 anos a meio da noite se trata de um rapto. "Acreditamos a 100% que ela não poderia ter saído de casa a pé", afirmou um xerife do condado Pima, Chris Nanos, nas redondezas do Arizona.
As provas recolhidas até ao momento não deixam margem para indicar qualquer possível suspeito. "Pode ser um, podem ser vários. Não sabemos."
Cães, helicópteros, drones e até o FBI estão envolvidos nas investigações para encontrar a mãe da apresentadora do programa de entretenimento "Today".
Os familiares da mulher de 84 anos saíram de casa pelas 21h30 no sábado e pela manhã de domingo surgiu o primeiro alerta. Os membros da Igreja que Nancy costumava frequentar notaram a sua falta e avisaram, de imediato, a família.
Segundo a filha, Nancy pode estar em grave risco de saúde sem a medicação prescrita. Apesar da idosa desaparecida não ter problemas cognitivos conhecidos, Savannah Guthrie está a pedir nas redes sociais para que acreditem e orem pela mãe.
"Acreditamos na oração. Por favor, rezem. Precisamos de vós", lê-se.
Em reação, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que é "uma situação terrível", afirmando ainda que planeia ligar à jornalista e está disposto a enviar mais agentes para ajudar na investigação. "Eu sempre me dei muito bem com a Savannah."
As buscas começaram no próprio dia da denúncia e as autoridades encaminharam uma equipa de detetives especializada em homicídios para a casa dos Guthrie, afirmando que as pistas encontradas indiciavam uma cena de crime de "grande preocupação".
Já nesta segunda-feira, o xerife reforçou a teoria de que "Nancy foi retirada de casa contra a sua vontade" e adiantou que, em conjunto com o FBI, analisaram um pedido de resgate, que era, afinal, falso, informou a "CBS News".
As autoridades de Arizona estão a apelar para que a comunidade ajude a desvendar este mistério, incentivando qualquer informação ou pista com uma recompensa de 2.500 dólares (2117 euros).
