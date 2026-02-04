"Por favor, rezem": Mãe de jornalista americana pode ter sido raptada

A mãe da jornalista norte-americana Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, está desaparecida desde sábado e este é um dos assuntos mais comentados nos Estados Unidos da América (EUA), avançou a "NBC News".

No entanto, os investigadores acreditam que o desaparecimento da idosa de 84 anos a meio da noite se trata de um rapto. "Acreditamos a 100% que ela não poderia ter saído de casa a pé", afirmou um xerife do condado Pima, Chris Nanos, nas redondezas do Arizona.

As provas recolhidas até ao momento não deixam margem para indicar qualquer possível suspeito. "Pode ser um, podem ser vários. Não sabemos."



Cães, helicópteros, drones e até o FBI estão envolvidos nas investigações para encontrar a mãe da apresentadora do programa de entretenimento "Today".

Os familiares da mulher de 84 anos saíram de casa pelas 21h30 no sábado e pela manhã de domingo surgiu o primeiro alerta. Os membros da Igreja que Nancy costumava frequentar notaram a sua falta e avisaram, de imediato, a família.



Segundo a filha, Nancy pode estar em grave risco de saúde sem a medicação prescrita. Apesar da idosa desaparecida não ter problemas cognitivos conhecidos, Savannah Guthrie está a pedir nas redes sociais para que acreditem e orem pela mãe.