Prisão perpétua para homem que tentou assassinar Trump

Um homem que tentou assassinar o Presidente norte-americano, Donald Trump, foi esta quarta-feira condenado a prisão perpétua, por um juiz de um tribunal na Florida.



Ryan Routh, de 59 anos, foi considerado culpado de cinco crimes, incluindo tentativa de assassinato, posse ilegal de armas e obstrução de um agente federal.



Os procuradores tinham pedido prisão perpétua, enquanto Ryan Routh, que abdicou de um advogado e se representou a si próprio no julgamento, pedia uma pena de 27 anos de prisão.

Ryan Routh foi detido quando estava escondido nos arbustos, junto a um campo de golfe na Florida, com uma espingarda semi-automática para matar Donald Trump.



O homem foi detetado pelos serviços de segurança antes de abrir fogo.

O caso aconteceu dois meses antes das eleições de novembro de 2024, que resultaram na vitória de Trump e no seu regresso à Casa Branca.

Durante o julgamento, ficou provado que o acusado apontou uma espingarda através de uma vedação, enquanto Trump jogava golfe a poucos metros de distância. A rápida intervenção de um agente dos Serviços Secretos evitou o ataque, segundo testemunhas.



"Este plano foi cuidadosamente preparado e representava uma ameaça letal", disse o procurador John Shipley, no início do julgamento. "Sem a intervenção do agente, Donald Trump não estaria vivo."