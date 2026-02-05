Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Estados Unidos

“A democracia morre nas trevas”. Washington Post, de Jeff Bezos, despede um terço dos funcionários

05 fev, 2026 - 13:43 • Ricardo Vieira, com Reuters

Na redação de um dos mais prestigiados jornais dos EUA, os cortes vão atingir “centenas” de jornalistas. Título centenário foi comprado pelo fundador da Amazon, em 2013, por 250 milhões de dólares, e tem vindo a cair nas vendas e a acumular prejuízos.

A+ / A-

O jornal norte-americano “The Washington Post”, propriedade do bilionário Jeff Bezos, vai despedir um terço dos funcionários.

O histórico título, que tem como lema “A democracia morre nas trevas”, vai iniciar um processo de dispensas em todos os departamentos, em mais um sintoma da grave crise que assola os órgãos de comunicação social.

Na redação, os cortes vão atingir “centenas” de jornalistas, segundo um representante do sindicato Washington-Baltimore News Guild, que representa os funcionários do Post, citado pela agência Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão surge poucos dias depois de o jornal, fundado em 1877, ter reduzido a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, num contexto de prejuízos financeiros acumulados.

Entre os jornalistas dispensados estão a repórter especializada na Amazon, Caroline O’Donovan, a chefe do gabinete do Cairo, Claire Parker, além dos restantes correspondentes e editores do Médio Oriente, segundo publicações das próprias jornalistas na rede social X.

Washington Post faz parceria com a Open AI para levar os conteúdos para o Chat GPT

Washington Post faz parceria com a Open AI para levar os conteúdos para o Chat GPT

A inteligência artificial passará a fazer resumos,(...)

“O Washington Post está hoje a tomar um conjunto de decisões difíceis, mas decisivas, para o seu futuro, numa reestruturação significativa em toda a empresa”, afirmou o jornal em comunicado.

“Estas medidas destinam-se a reforçar a nossa posição e a concentrar-nos de forma mais clara na produção do jornalismo distintivo que diferencia o Post e que, acima de tudo, envolve os nossos leitores.”

Em declarações à Reuters, sob condição de anonimato, um jornalista do “Washington Post”, descreveu os despedimentos agora anunciados como um “banho de sangue”.

Vendas em queda

A nova vaga de despedimento acontece numa altura em que cada vez mais pessoas utilizam as redes sociais como principal fonte de notícias.

No ano passado, o Washington Post introduziu mudanças em várias áreas do negócio e anunciou cortes de postos de trabalho, garantindo então que a redação não seria afetada.

Em 2023, o jornal ofereceu programas de saída voluntária a trabalhadores de todas as áreas, num contexto de perdas de 100 milhões de dólares.

Concerto do padre Guilherme com mensagem do Papa em destaque no Washington Post

Música eletrónica

Concerto do padre Guilherme com mensagem do Papa em destaque no Washington Post

Vídeo com o Papa Leão XIV e o padre Guilherme ultr(...)

Em 2025, a circulação média diária paga era de 97 mil exemplares, com cerca de 160 mil aos domingos, um valor muito inferior aos 250 mil de circulação média diária registados em 2020, segundo dados da Alliance for Audited Media.

A decisão de Jeff Bezos, de que o jornal não apoiaria nenhum candidato nas eleições presidenciais norte-americanas de novembro de 2024, também não ajudou: mais de 200 mil assinaturas digitais foram canceladas.

O jornal, que nomeou William Lewis como diretor-executivo no início de 2024, reformulou também a sua secção de opinião no ano passado, passando a centrar-se em “liberdades pessoais e mercados livres”.

“Revés devastador” para o jornalismo

Jeff Bezos, o bilionário que fez fortuna com a Amazon, adquiriu o jornal em 2013 por 250 milhões de dólares à família Graham.

Quando adquiriu o jornal, Bezos afirmou que preservaria a tradição jornalística do Post e que não interviria na gestão diária. No entanto, acrescentou que “haveria, naturalmente, mudanças” ao longo dos anos.

Jeff Bezos anuncia limites aos artigos de opinião no Washington Post

Jeff Bezos anuncia limites aos artigos de opinião no Washington Post

Decisão levou à demissão do editor de opinião do j(...)

Na quarta-feira, o diretor executivo de redação, Matt Murray, afirmou numa chamada telefónica citada pela Reuters que todos os departamentos do Post serão afetados pelos cortes.

“A política e o governo continuarão a ser a nossa maior secção e permanecerão centrais para o envolvimento dos leitores e o crescimento de assinantes”, disse.

Numa reação ao corte de um terço da força de trabalho no jornal, o Washington Post Guild, outro sindicato que representa os trabalhadores, disse que “se Jeff Bezos já não está disposto a investir na missão que definiu este jornal ao longo de gerações e a servir os milhões que dependem do jornalismo do Post, então o Post merece um novo guardião”.

Já a equipa do “Washington Post” na Casa Branca afirmou, numa carta enviada a Bezos na semana passada, que a sua cobertura mais relevante depende fortemente da colaboração com equipas em risco de despedimento e que uma redação diversificada é essencial num momento de dificuldades financeiras.

“Os despedimentos de hoje no Washington Post representam um revés devastador para os inúmeros jornalistas afetados e para a profissão jornalística”, afirmou em comunicado Mark Schoeff Jr., presidente do National Press Club.

Bezos mais próximo de Trump

O dono do “Washington Post” foi um dos vários executivos do setor tecnológico que se aproximaram do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no ano passado.

Jeff Bezos esteve sentado em lugar de destaque na tomada de posse de Trump, sublinhando a evolução da sua relação com o Presidente.

​Casa de jornalista alvo de buscas nos Estados Unidos

EUA

​Casa de jornalista alvo de buscas nos Estados Unidos

Em causa estará a alegada divulgação de informaçõe(...)

Durante o seu primeiro mandato, Trump foi um crítico de Bezos, acusando o Post de cobertura injusta. Em março de 2025, elogiou o empresário tecnológico, afirmando que Bezos estava a fazer “um verdadeiro trabalho” com a publicação.

Antes desta onda de despedimentos, agentes do FBI revistaram, a 14 de janeiro, a casa de um repórter do jornal, no âmbito de uma investigação sobre a partilha de informação governamental secreta, uma ação que defensores da liberdade de imprensa consideraram uma ameaça ao jornalismo.

A jornalista em causa, Hannah Natanson, tem acompanhado a administração Trump e tem dado noticiado o despedimento de funcionários federais e, por outro, a orientação que tem sido dada para os trabalhadores que permanecem darem prioridade à execução da agenda do Presidente norte-americano.

Ao longo da sua história, iniciada em 1877, o "The Washington" conquistou cerca de 70 prémios Pulitzer Prizes de jornalismo, só ultrapassado pelo "The New York Times".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias