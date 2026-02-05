Ouvir
Itália

"Anjo Meloni" apagado. Fresco restaurado em Roma envolvido em polémica

05 fev, 2026 - 02:03 • Catarina Magalhães

Depois de apagar o fresco polémico a "pedido do Vaticano", o restaurador de 83 anos admitiu ter-se inspirado no rosto da primeira-ministra italiana, depois de ter negado e até contado que Meloni lhe apareceu nos sonhos. "Bruno, pinte o anjo à minha imagem. Dê a ele o meu rosto!", contou.

A "pedido do Vaticano", um anjo restaurado há 25 anos numa igreja no centro de Roma foi apagado do mural na sequência de uma polémica por ser parecido com a primeira-ministra (PM) italiana Giorgia Meloni.

Segundo o diário "La Repubblica", o primeiro jornal a noticiar a polémica, o restaurador de 83 anos admitiu ter-se inspirado no rosto de Meloni, depois de ter negado a teoria à imprensa nos últimos dias.

"O Vaticano é que me pediu" para apagar, lê-se no diário italiano.

Durante a noite, a imagem santa foi removida de uma das capelas italianas da Basílica de São Lourenço, em Lucina, cinco dias depois de ser noticiada.

Por entre os episódios desta polémica, o restaurador Bruno Valentinetti contou que, a convite de um podcast italiano, a primeira mulher a chefiar o Governo italiano apareceu-lhe nos seus sonhos.

"Meloni apareceu, vestida de branco e disse: 'Bruno, pinte o anjo à minha imagem. Dê a ele o meu rosto!' A minha mão moveu-se, então, sozinha", contou.

Em reação, o Ministério da Cultura e a diocesa romana reprovaram o incidente, afirmando que "as imagens da arte sacra e da tradição cristã não podem ser usadas indevidamente nem exploradas".

As autoridades italianas responsáveis pelos monumentos históricos já garantiram que vão ser recuperadas as feições originais da pintura.

Apesar disso, os originais datavam apenas de 2000, pelo que não estavam protegidos por qualquer regime de salvaguarda patrimonial.

Ainda quando o fresco mantinha-se à sua imagem, a PM italiana reagiu com humor nas redes sociais com a legenda: "Não, definitivamente não pareço um anjo".

