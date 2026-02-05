"Anjo Meloni" apagado. Fresco restaurado em Roma envolvido em polémica

A "pedido do Vaticano", um anjo restaurado há 25 anos numa igreja no centro de Roma foi apagado do mural na sequência de uma polémica por ser parecido com a primeira-ministra (PM) italiana Giorgia Meloni.

Segundo o diário "La Repubblica", o primeiro jornal a noticiar a polémica, o restaurador de 83 anos admitiu ter-se inspirado no rosto de Meloni, depois de ter negado a teoria à imprensa nos últimos dias.



"O Vaticano é que me pediu" para apagar, lê-se no diário italiano.

Durante a noite, a imagem santa foi removida de uma das capelas italianas da Basílica de São Lourenço, em Lucina, cinco dias depois de ser noticiada.

Por entre os episódios desta polémica, o restaurador Bruno Valentinetti contou que, a convite de um podcast italiano, a primeira mulher a chefiar o Governo italiano apareceu-lhe nos seus sonhos.

"Meloni apareceu, vestida de branco e disse: 'Bruno, pinte o anjo à minha imagem. Dê a ele o meu rosto!' A minha mão moveu-se, então, sozinha", contou.