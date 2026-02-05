Apagão em Estugarda deixa 620 mil pessoas sem semáforos

05 fev, 2026 - 09:50 • Daniela Espírito Santo com Reuters
A cidade de Estugarda, no sudoeste da Alemanha, está a sofrer um grande apagão esta quinta-feira, informou a polícia na plataforma de redes sociais X, alertando os residentes para que tenham cuidado redobrado ao conduzir.
Alguns semáforos estão afetados, disse a polícia da cidade, que tem uma população de cerca de 620 mil habitantes.
"Houve uma breve queda de energia na cidade esta manhã. Vários semáforos ainda estão fora de serviço. Os principais cruzamentos também foram afetados", é dito pela polícia da cidade, num twit.
As autoridades ainda não conseguiram identificar a causa do apagão.