Apple Ads e Apple Maps não vão ficar sujeitos às regras mais duras da Lei dos Mercados Digitais

A União Europeia decidiu esta quinta-feira que Apple Ads (publicidade da Apple) e o Apple Maps não vão ficar sujeitos às regras mais duras da Lei dos Mercados Digitais (DMA). Esta legislação aplica-se sobretudo às grandes plataformas consideradas gatekeepers, ou seja, empresas que controlam o acesso entre negócios e utilizadores.

Ser designado gatekeeper implica obrigações extra: mais abertura à concorrência, menos favorecimento dos próprios serviços, mais opções para os utilizadores, entre outros.

Assim, a Comissão Europeia afirmou que estes dois serviços não serão designados como gatekeepers, justificando com a sua utilização relativamente reduzida e o impacto limitado no mercado europeu.

"A Comissão concluiu que a Apple não se qualifica como gatekeeper no que diz respeito ao Apple Ads e ao Apple Maps, uma vez que nenhum destes serviços de plataforma constitui um ponto de acesso importante para que os utilizadores empresariais cheguem aos utilizadores finais", afirmou em comunicado.

A Apple disse que acolhe favoravelmente a decisão, que implica que estes dois serviços não terão de cumprir as obrigações especiais da DMA (ao contrário, por exemplo, da App Store ou do iOS).

"Estes serviços enfrentam uma concorrência significativa na Europa, e estamos satisfeitos por a Comissão ter reconhecido que não cumprem os critérios para designação ao abrigo da Lei dos Mercados Digitais", afirmou a empresa em comunicado.

A DMA da UE é uma das legislações mais rigorosas a nível mundial destinadas a limitar o poder de mercado das grandes empresas tecnológicas, tendo como objetivo facilitar a mudança dos utilizadores entre serviços concorrentes, como plataformas de redes sociais, navegadores de internet e lojas de aplicações.