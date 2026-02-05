Ouvir
Caso Epstein

Bilionário Bill Gates diz "lamentar cada minuto" passado com Epstein

05 fev, 2026 - 01:02 • Lusa

Ex-mulher de Bill Gates que divorciou-se devido à sua amizade com o pedófilo Jeffrey Epstein diz-se "feliz" por se ter "afastado de toda esta lama". Apesar de aparecer nos ficheiros divulgados, o bilionário nega as acusações e diz que só jantou com Epstein, sem nunca ter ido à ilha.

O bilionário americano Bill Gates afirmou, numa entrevista transmitida na noite de quarta-feira, que "lamenta cada minuto" passado com o pedófilo Jeffrey Epstein, mas garante não ter nada de que se censurar, enquanto a sua ex-mulher defende que Gates tem de explicar a relação.

Um rascunho de e-mail de Jeffrey Epstein divulgado a 30 de janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no lote de documentos provenientes do caso Epstein, menciona relações extraconjugais de Bill Gates, o co-fundador da Microsoft.

O divórcio do cofundador da Microsoft em 2021 tinha sido motivado, nomeadamente, pela sua relação com o criminoso sexual, que morreu na prisão em 2019.

Nesta mensagem dos ficheiros divulgados do caso, que não parece ter sido enviada, Jeffrey Epstein vangloriava-se de ter ajudado "Bill" a obter medicamentos para "remediar as consequências de relações sexuais com raparigas russas".

Questionada pela rádio e televisão pública americana "NPR" sobre as últimas revelações em torno do caso Epstein, Melinda French Gates, a ex-mulher de Bill Gates afirmou na terça-feira que compete a Bill Gates e a outros dar explicações.

Bill Gates e Woody Allen em novas fotografias divulgadas do caso Epstein

EUA

Bill Gates e Woody Allen em novas fotografias divulgadas do caso Epstein

Democratas estão a tentar pressionar a administraç(...)

"Estas questões são para essas pessoas e até para o meu ex-marido, são eles que devem responder, não eu", afirmou.

"Estou tão feliz por me ter afastado de toda esta lama", acrescentou, confirmando o papel desempenhado na sua separação pela relação passada entre Bill Gates e Jeffrey Epstein.

Bill Gates negou as alegações contidas neste rascunho de e-mail numa entrevista ao canal australiano "9News", tal como já tinha feito a Fundação Gates na semana passada, denunciando "acusações absolutamente absurdas vindas de um notório mentiroso". "Este e-mail nunca foi enviado e era falso, por isso não sei o que ele pensava fazer com ele", declarou o bilionário.

"Lamento cada minuto que passei com ele, lamento e peço desculpa", afirmou, considerando que "faz parte das muitas pessoas que se arrependem de o terem conhecido".

O que mostram os ficheiros Epstein? Muito Clinton, pouco Trump

Justiça

O que mostram os ficheiros Epstein? Muito Clinton, pouco Trump

Aparecer nas imagens ao lado de Epstein não é prov(...)

Bill Gates adiantou que esteve com Jeffrey Epstein apenas em jantares, mas disse nunca ter ido à sua ilha nem ter "conhecido mulheres" por intermédio dele.

"Quanto mais informações surgirem, mais ficará claro que, embora esse período tenha sido um erro, isso não teve nada a ver com esse tipo de comportamento", acrescentou o empresário.

Os "mais de três milhões de páginas" de documentos publicados a 30 de janeiro não contêm nenhum elemento novo que possa levar a processos adicionais, tinha já avisado o número dois do Departamento de Justiça dos EUA, Todd Blanche. A simples menção do nome de uma pessoa no processo Epstein não implica a priori qualquer ato ilícito da parte dessa pessoa, acrescentou.

Mas estes documentos mostram, pelo menos, ligações entre o criminoso sexual ou o seu círculo e certas personalidades que frequentemente minimizaram, ou até negaram, a existência de tais relações.

Epstein morreu a 10 de agosto de 2019 numa prisão federal de Nova Iorque, após ter sido acusado de múltiplos crimes de tráfico sexual de jovens mulheres e raparigas menores de idade que poderiam resultar numa pena de prisão de até 45 anos.

