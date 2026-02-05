Bilionário Bill Gates diz "lamentar cada minuto" passado com Epstein

O bilionário americano Bill Gates afirmou, numa entrevista transmitida na noite de quarta-feira, que "lamenta cada minuto" passado com o pedófilo Jeffrey Epstein, mas garante não ter nada de que se censurar, enquanto a sua ex-mulher defende que Gates tem de explicar a relação. Um rascunho de e-mail de Jeffrey Epstein divulgado a 30 de janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no lote de documentos provenientes do caso Epstein, menciona relações extraconjugais de Bill Gates, o co-fundador da Microsoft. O divórcio do cofundador da Microsoft em 2021 tinha sido motivado, nomeadamente, pela sua relação com o criminoso sexual, que morreu na prisão em 2019. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nesta mensagem dos ficheiros divulgados do caso, que não parece ter sido enviada, Jeffrey Epstein vangloriava-se de ter ajudado "Bill" a obter medicamentos para "remediar as consequências de relações sexuais com raparigas russas". Questionada pela rádio e televisão pública americana "NPR" sobre as últimas revelações em torno do caso Epstein, Melinda French Gates, a ex-mulher de Bill Gates afirmou na terça-feira que compete a Bill Gates e a outros dar explicações.

"Estas questões são para essas pessoas e até para o meu ex-marido, são eles que devem responder, não eu", afirmou. "Estou tão feliz por me ter afastado de toda esta lama", acrescentou, confirmando o papel desempenhado na sua separação pela relação passada entre Bill Gates e Jeffrey Epstein. Bill Gates negou as alegações contidas neste rascunho de e-mail numa entrevista ao canal australiano "9News", tal como já tinha feito a Fundação Gates na semana passada, denunciando "acusações absolutamente absurdas vindas de um notório mentiroso". "Este e-mail nunca foi enviado e era falso, por isso não sei o que ele pensava fazer com ele", declarou o bilionário. "Lamento cada minuto que passei com ele, lamento e peço desculpa", afirmou, considerando que "faz parte das muitas pessoas que se arrependem de o terem conhecido".