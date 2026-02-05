Ouvir
EUA anunciam vários ataques a alvos do Estado Islâmico na Síria

05 fev, 2026 - 00:39 • Lusa

Forças norte-americanas localizaram e destruíram um centro de comunicações e depósitos de armas do Estado Islâmico. O Comando Central dos EUA afirma continuar a "exercer pressão militar para garantir a derrota definitiva da rede terrorista".

Os Estados Unidos realizaram cinco ataques contra múltiplos alvos do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Síria entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro, informou na quarta-feira o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

As forças norte-americanas localizaram e destruíram um centro de comunicações do EI e depósitos de armas, usando 50 projéteis de precisão lançados a partir de aviões, helicópteros e drones.

Os ataques ocorreram "enquanto as forças aliadas continuam a exercer pressão militar para garantir a derrota definitiva da rede terrorista", adiantou num comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter).

As forças norte-americanas e os seus aliados lançaram a Operação Hawkeye Strike em resposta a um ataque do EI em Palmira no passado dia 13 de dezembro, no qual morreram dois militares da Guarda Nacional do Iowa e um intérprete norte-americano.

A 19 de dezembro de 2025, com o apoio da Jordânia, realizou-se a primeira resposta contra cerca de 70 alvos do EI em várias zonas da Síria (perto de Palmira, deserto de Raqqa e Deir ez-Zor, entre outros) e, a 10 de janeiro de 2026, teve lugar uma segunda onda de ataques em grande escala.

O terceiro ataque comunicado "demonstra a nossa abordagem e determinação constantes para prevenir um ressurgimento do EI na Síria", declarou o almirante Brad Cooper, comandante do Centcom.

"Operar em coordenação com as forças da coligação e os parceiros para garantir a derrota definitiva do EI torna os Estados Unidos, a região e o mundo mais seguros", acrescentou.

Além disso, o Centcom informou que, após quase dois meses de operações seletivas, mais de 50 terroristas do EI foram abatidos ou capturados.

