EUA e Irão. Após cancelamento, negociações entre países são confirmadas

Durante a noite, as negociações entre Estados Unidos da América (EUA) e Irão chegaram a ser canceladas por Washington, porque os iranianos recusam-se a discutir qualquer outro assunto além do programa nuclear do país. Mas, horas depois, a situação foi revertida, e as conversas foram confirmadas para sexta-feira, em Omã.

Segundo a imprensa israelita, pelo menos nove países da região enviaram mensagens ao governo dos EUA neste esforço para promover o encontro.

"Eles pediram para realizar a reunião e ouvir o que os iranianos têm a dizer. Dissemos aos árabes que realizaríamos a reunião se eles insistissem. Mas estamos muito céticos quanto às chances de sucesso", disse um alto funcionário norte-americano ao Canal 12.

A tensão entre os países permanece, principalmente em torno da recusa do Irão em abordar os demais temas que os EUA querem negociar para além do programa nuclear: o programa de mísseis balísticos iraniano, o financiamento aos grupos terroristas e milícias regionais por Teerão (os chamados proxies, como Hezbollah, no Líbano, Hamas e Jihad Islâmica, na Faixa de Gaza, os Houthis, no Iémen, e as milícias pró-Irão no Iraque) e a repressão do regime aos cidadãos do Irão que foram às ruas manifestar - estimativas de organizações de direitos humanos consideram que até 60 mil pessoas foram mortas pelos forças do país.

A Renascença conversou com fontes em Israel que dizem considerar inevitável uma ação militar por parte dos EUA no Irão.

Neste contexto regional, o gabinete político-militar de Israel vai reunir-se esta quinta-feira.