Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA e Irão. Após cancelamento, negociações entre países são confirmadas

05 fev, 2026 - 08:00 • Henry Galsky, correspondente da Renascença no Médio Oriente

Pelo menos nove países da região enviaram mensagens ao governo dos EUA neste esforço para promover o encontro.

A+ / A-

Durante a noite, as negociações entre Estados Unidos da América (EUA) e Irão chegaram a ser canceladas por Washington, porque os iranianos recusam-se a discutir qualquer outro assunto além do programa nuclear do país. Mas, horas depois, a situação foi revertida, e as conversas foram confirmadas para sexta-feira, em Omã.

Segundo a imprensa israelita, pelo menos nove países da região enviaram mensagens ao governo dos EUA neste esforço para promover o encontro.

"Eles pediram para realizar a reunião e ouvir o que os iranianos têm a dizer. Dissemos aos árabes que realizaríamos a reunião se eles insistissem. Mas estamos muito céticos quanto às chances de sucesso", disse um alto funcionário norte-americano ao Canal 12.

A tensão entre os países permanece, principalmente em torno da recusa do Irão em abordar os demais temas que os EUA querem negociar para além do programa nuclear: o programa de mísseis balísticos iraniano, o financiamento aos grupos terroristas e milícias regionais por Teerão (os chamados proxies, como Hezbollah, no Líbano, Hamas e Jihad Islâmica, na Faixa de Gaza, os Houthis, no Iémen, e as milícias pró-Irão no Iraque) e a repressão do regime aos cidadãos do Irão que foram às ruas manifestar - estimativas de organizações de direitos humanos consideram que até 60 mil pessoas foram mortas pelos forças do país.

A Renascença conversou com fontes em Israel que dizem considerar inevitável uma ação militar por parte dos EUA no Irão.

Neste contexto regional, o gabinete político-militar de Israel vai reunir-se esta quinta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias