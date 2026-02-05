França garante: 2026 será o ano da resistência contra a Shein

Serge Papin, ministro francês para as pequenas e médias empresas, afirmou esta quinta-feira que 2026 será o ano da resistência contra a Shein e outras plataformas online, que acusou de não serem responsáveis pelos produtos que vendem.

À emissora TF1 disse que as lojas físicas são responsáveis pelos produtos que vendem, enquanto as plataformas online não.

O governo recorreu de uma decisão judicial de dezembro que rejeitou a suspensão de três meses da Shein, no âmbito de uma repressão contra a plataforma chinesa de comércio eletrónico, após a repercussão negativa da venda de bonecas sexuais com aspeto infantil no seu marketplace.

Papin disse que dois deputados estão a preparar um projeto de lei que permitiria ao governo suspender as plataformas online sem necessidade de aprovação judicial.