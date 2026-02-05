Ouvir
Idosos em Gaza enfrentam grave crise de saúde devido ao bloqueio de ajuda humanitária

05 fev, 2026 - 15:14 • Olímpia Mairos

Amnistia Internacional alerta para falta de medicamentos, alimentos e cuidados de saúde essenciais.

Os idosos na Faixa de Gaza estão a sofrer uma grave crise de saúde física e mental devido ao bloqueio contínuo de ajuda humanitária e de medicamentos imposto por Israel, alerta a Amnistia Internacional, com base numa nova investigação realizada em conjunto com a HelpAge International.

Em comunicado, as duas organizações denunciam que a escassez de alimentos nutritivos, medicamentos e abrigo está a empurrar milhares de idosos para condições de vida desumanas, agravadas pela proibição da presença de organizações humanitárias no terreno.

Segundo a pesquisa da HelpAge International, muitos idosos relataram que são forçados a saltar refeições para garantir que outros membros da família possam comer, enquanto outros racionam medicamentos essenciais para doenças crónicas, devido à falta de acesso. Os idosos deslocados internamente descrevem ainda a inexistência de cuidados de saúde adequados e de abrigo seguro.

Durante os conflitos armados, as necessidades dos idosos são frequentemente ignoradas. Em Gaza, estão a sofrer um colapso físico e mental sem precedentes”, afirma Erika Guevara Rosas, diretora sénior de Investigação, Advocacy, Políticas e Campanhas da Amnistia Internacional, citada em comunicado.

A responsável acrescenta que “as restrições ilegais, cruéis e desumanas impostas à entrada de ajuda humanitária têm afetado gravemente a capacidade dos idosos de aceder a cuidados de saúde e medicamentos essenciais”, limitando também o acesso a alimentos adequados e abrigo digno.

De acordo com os dados recolhidos, 76% dos idosos vivem atualmente em tendas sobrelotadas e 84% afirmam que as condições em que vivem prejudicam a sua saúde e privacidade. Cerca de 79% foram deslocados mais de três vezes desde outubro de 2023, aumentando o isolamento e a vulnerabilidade social.

Os direitos e as necessidades dos idosos em Gaza não devem ser ignorados”, sublinha Erika Guevara Rosas, defendendo que “as autoridades israelitas devem levantar imediata e incondicionalmente o bloqueio”, permitindo a entrada de medicamentos, alimentos e materiais para abrigo

