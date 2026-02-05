Kiev, Moscovo e Washington vão continuar negociações após nova troca de prisioneiros

Ao fim de dois dias de negociações, a Ucrânia e a Rússia realizaram uma nova troca de prisioneiros e concordaram em retomar as negociações mediadas pelos Estados Unidos da América (EUA), com o objetivo de pôr fim aos quatro anos do conflito na Ucrânia. Segundo Steve Witkoff, o enviado especial do Presidente norte-americano, as delegações dos EUA, da Ucrânia e da Rússia acordaram a troca de 314 prisioneiros de guerra na fronteira ucraniana. Desde outubro do ano passado que a Rússia e a Ucrânia não trocavam prisioneiros, sendo que ao todo foram trocados 157 ucranianos, sete destes civis, e 157 soldados russos, confirmou o Ministério da Defesa russo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Estas conversas trilaterais entre Kiev, Moscovo e Washington vão continuar nas próximas três semanas, avançou o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov. “As delegações concordaram em informar as respetivas capitais e em continuar as conversações a três nas próximas semanas”, disse o enviado de Putin.

O Presidente ucraniano celebrou o regresso das tropas do país na rede social Telegram, com a mensagem: "Em casa". Volodymyr Zelensky confirmou esta semana que "a conversa continua" e confessou ainda, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro polaco, que as próximas negociações poderão ter lugar nos EUA. O líder ucraniano reforçou ainda a sua exigência de que a Rússia não pode voltar a atacar a Ucrânia, tal como aconteceu nesta terça-feira em Kiev e outras cidades ucranianas. Já o enviado da administração Trump revelou na rede social X (antigo Twitter) que as conversações de paz foram "detalhadas e construtivas", mas insistiu que ainda há trabalho a fazer.

"Este resultado [troca de prisioneiros] foi alcançado através de negociações de paz detalhadas e construtivas. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, passos como este demonstram que o envolvimento diplomático continuo está a produzir resultados tangíveis e a impulsionar os esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia", lê-se. No mesmo comunicado, o aliado de Donald Trump agradeceu aos Emirados Árabes Unidos pela organização das reuniões em Abu Dhabi, com uma mensagem ainda para o Presidente dos EUA "pela sua liderança no avanço de esforços para pôr fim à guerra".