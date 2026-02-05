Reino Unido diz que contaminação de leite infantil poderá ter afetado 36 bebés

05 fev, 2026 - 11:54 • Reuters
As autoridades britânicas que investigam a contaminação de leite infantil afirmaram esta quinta-feira que houve 36 casos prováveis de crianças que desenvolveram sintomas compatíveis com intoxicação causada por lotes afetados no país.
A Nestlé recolheu alguns lotes dos seus principais produtos de nutrição infantil, incluindo os leites SMA, BEBA e NAN, bem como fórmulas de continuação, em toda a Europa, no dia 6 de janeiro, devido a uma possível contaminação com uma toxina que pode provocar náuseas e vómitos.
Alimentação
O escândalo afeta empresas a nível mundial, como N(...)
Duas semanas mais tarde, a Danone recolheu um lote do seu leite infantil Aptamil. As preocupações com a presença da toxina cereulida levaram a recolhas em dezenas de países e aumentaram a apreensão entre os pais.
A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UK Health Security Agency) afirmou que, dada a ampla disponibilidade dos produtos afetados antes da sua recolha, era expectável o surgimento de alguns casos após ter alertado os hospitais para estarem atentos a sintomas compatíveis com esta intoxicação.
"Os atuais indicadores de vigilância não mostram aumentos invulgares nos relatos de vómitos em crianças com menos de um ano para esta altura do ano, mas a UKHSA está a monitorizar estes dados", refere o comunicado divulgado esta quinta-feira.