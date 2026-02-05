Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nigéria

Todos os 166 fiéis raptados em ataque a igrejas na Nigéria foram libertados

05 fev, 2026 - 11:49 • Reuters

O ataque às igrejas de Kaduna foi um dos mais recentes de uma série de raptos em massa que tem aumentado a pressão sobre o governo da Nigéria.

A+ / A-

Todos os 166 fiéis raptados durante ataques a duas igrejas em Kurmin Wali, no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, no mês passado, foram libertados, informou esta quinta-feira a Associação Cristã da Nigéria (CAN, na sigla em inglês).

O reverendo John Hayab, presidente do capítulo do norte da CAN, afirmou que todos os fiéis sequestrados já regressaram, sem fornecer pormenores sobre se foi pago um resgate ou sobre a forma como a libertação foi garantida.

O líder da CAN em Kaduna, o reverendo Caleb Ma’aji, confirmou igualmente a libertação, referindo que tinha acabado de regressar da sede do governo estadual em Kaduna, onde o governador deverá receber os fiéis.

"Está tudo preparado para que sejam trazidos… Sua Excelência irá encontrar-se com eles. Este é o resultado das orações que fizemos", afirmou.

Até ao momento, as autoridades do governo nigeriano ainda não comentaram publicamente a libertação.

O ataque às igrejas de Kaduna foi um dos mais recentes de uma série de raptos em massa que tem aumentado a pressão sobre o governo da Nigéria. O país tem também sido alvo de escrutínio por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou a Nigéria de não conseguir travar a perseguição aos cristãos. As forças norte-americanas atacaram, a 25 de dezembro, aquilo que descreveram como alvos terroristas.

Abuja afirma que está a trabalhar com Washington para melhorar a segurança e nega a existência de qualquer perseguição sistemática aos cristãos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias