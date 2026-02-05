Todos os 166 fiéis raptados em ataque a igrejas na Nigéria foram libertados

Todos os 166 fiéis raptados durante ataques a duas igrejas em Kurmin Wali, no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, no mês passado, foram libertados, informou esta quinta-feira a Associação Cristã da Nigéria (CAN, na sigla em inglês).

O reverendo John Hayab, presidente do capítulo do norte da CAN, afirmou que todos os fiéis sequestrados já regressaram, sem fornecer pormenores sobre se foi pago um resgate ou sobre a forma como a libertação foi garantida.

O líder da CAN em Kaduna, o reverendo Caleb Ma’aji, confirmou igualmente a libertação, referindo que tinha acabado de regressar da sede do governo estadual em Kaduna, onde o governador deverá receber os fiéis.

"Está tudo preparado para que sejam trazidos… Sua Excelência irá encontrar-se com eles. Este é o resultado das orações que fizemos", afirmou.

Até ao momento, as autoridades do governo nigeriano ainda não comentaram publicamente a libertação.

O ataque às igrejas de Kaduna foi um dos mais recentes de uma série de raptos em massa que tem aumentado a pressão sobre o governo da Nigéria. O país tem também sido alvo de escrutínio por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou a Nigéria de não conseguir travar a perseguição aos cristãos. As forças norte-americanas atacaram, a 25 de dezembro, aquilo que descreveram como alvos terroristas.

Abuja afirma que está a trabalhar com Washington para melhorar a segurança e nega a existência de qualquer perseguição sistemática aos cristãos.