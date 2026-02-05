Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensão na Venezuela

Venezuela detém aliado de Maduro em operação coordenada com EUA

05 fev, 2026 - 01:26 • Reuters

Um mês depois de Nicolás Maduro ter sido capturado, o aliado Alex Sabb deverá ser extraditado para os EUA nos próximos dias. A Presidente interina Delcy Rodríguez, antiga vice de Maduro, também colaborou para a detenção do ex-ministro da Indústria.

A+ / A-

O responsável venezuelano Alex Saab, antigo empresário que chegou a estar detido nos Estados Unidos da América, foi preso na Venezuela na quarta-feira, no âmbito de uma operação conjunta entre as autoridades norte-americanas e venezuelanas, afirmou um responsável das forças de segurança dos EUA.

Saab, nascido na Colômbia e aliado próximo do antigo Presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro, foi detido em Cabo Verde em 2020 e mantido nos EUA durante mais de três anos por acusações de suborno, antes de lhe ser concedida clemência em troca da libertação de norte-americanos detidos na Venezuela.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O jornal colombiano "El Espectador" citou mais tarde, na quarta-feira, um advogado de Saab, Luigi Giuliano, que negou a detenção, classificando-a como “fake news”. Jornalistas alinhados com o governo venezuelano também negaram, em publicações nas redes sociais, que Saab tivesse sido preso.

Giuliano não respondeu de imediato a emails enviados para endereços indicados no site de um escritório de advogados. Um advogado que representou Saab em tribunal nos EUA, em Dezembro de 2023, recusou comentar.

Presidente da Venezuela propõe lei de amnistia para centenas de presos políticos

Presidente da Venezuela propõe lei de amnistia para centenas de presos políticos

A amnistia vai abranger casos entre 1999 até aos d(...)

Um mês depois de o próprio Maduro ter sido capturado por forças dos EUA em Caracas, Saab, de 54 anos, deverá ser extraditado para os EUA nos próximos dias, segundo o responsável norte-americano.

O responsável dos EUA sublinhou a importância da cooperação da Presidente interina Delcy Rodríguez, antiga vice de Maduro, na operação conjunta. Enquanto líder interina, Rodríguez controla as agências e as acções das forças de segurança da Venezuela.

O Departamento de Justiça dos EUA e a Casa Branca não responderam aos pedidos de comentário.

O director da estação televisiva venezuelana Globovisión, Raúl Gorrín, também foi detido na operação, segundo o responsável. A Globovisión não respondeu a um telefonema nem a um email da Reuters.

O Ministério das Comunicações da Venezuela também não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Antes da clemência concedida em 2023, as autoridades dos EUA tinham acusado Saab de desviar cerca de 350 milhões de dólares da Venezuela através dos EUA, no âmbito de um esquema de subornos ligado ao sistema de taxa de câmbio controlado pelo Estado venezuelano.

Saab negou as acusações e recorreu para que fossem arquivadas com base em imunidade diplomática. Um tribunal de recurso ainda não tinha decidido sobre o recurso de Saab na altura da troca de prisioneiros.

No final de 2023, regressou à Venezuela com grande pompa, onde Maduro elogiou a sua lealdade à revolução socialista do país e celebrou-o como um herói nacional.

Mais tarde, Maduro nomeou Saab ministro da Indústria, cargo que ocupou até ao mês passado, quando foi afastado por Rodríguez.

Vaticano confirma que procurou "solução para a Venezuela que evitasse derramamento de sangue"

Vaticano confirma que procurou "solução para a Venezuela que evitasse derramamento de sangue"

O Secretário de estado do Vaticano reafirma o comp(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias