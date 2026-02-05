Venezuela detém aliado de Maduro em operação coordenada com EUA

Giuliano não respondeu de imediato a emails enviados para endereços indicados no site de um escritório de advogados. Um advogado que representou Saab em tribunal nos EUA, em Dezembro de 2023, recusou comentar.

O jornal colombiano "El Espectador" citou mais tarde, na quarta-feira, um advogado de Saab, Luigi Giuliano, que negou a detenção, classificando-a como “fake news”. Jornalistas alinhados com o governo venezuelano também negaram, em publicações nas redes sociais, que Saab tivesse sido preso.

Saab, nascido na Colômbia e aliado próximo do antigo Presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro , foi detido em Cabo Verde em 2020 e mantido nos EUA durante mais de três anos por acusações de suborno, antes de lhe ser concedida clemência em troca da libertação de norte-americanos detidos na Venezuela.

O responsável venezuelano Alex Saab, antigo empresário que chegou a estar detido nos Estados Unidos da América, foi preso na Venezuela na quarta-feira, no âmbito de uma operação conjunta entre as autoridades norte-americanas e venezuelanas, afirmou um responsável das forças de segurança dos EUA.

A amnistia vai abranger casos entre 1999 até aos d(...)

Um mês depois de o próprio Maduro ter sido capturado por forças dos EUA em Caracas, Saab, de 54 anos, deverá ser extraditado para os EUA nos próximos dias, segundo o responsável norte-americano.

O responsável dos EUA sublinhou a importância da cooperação da Presidente interina Delcy Rodríguez, antiga vice de Maduro, na operação conjunta. Enquanto líder interina, Rodríguez controla as agências e as acções das forças de segurança da Venezuela.

O Departamento de Justiça dos EUA e a Casa Branca não responderam aos pedidos de comentário.

O director da estação televisiva venezuelana Globovisión, Raúl Gorrín, também foi detido na operação, segundo o responsável. A Globovisión não respondeu a um telefonema nem a um email da Reuters.

O Ministério das Comunicações da Venezuela também não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Antes da clemência concedida em 2023, as autoridades dos EUA tinham acusado Saab de desviar cerca de 350 milhões de dólares da Venezuela através dos EUA, no âmbito de um esquema de subornos ligado ao sistema de taxa de câmbio controlado pelo Estado venezuelano.

Saab negou as acusações e recorreu para que fossem arquivadas com base em imunidade diplomática. Um tribunal de recurso ainda não tinha decidido sobre o recurso de Saab na altura da troca de prisioneiros.

No final de 2023, regressou à Venezuela com grande pompa, onde Maduro elogiou a sua lealdade à revolução socialista do país e celebrou-o como um herói nacional.

Mais tarde, Maduro nomeou Saab ministro da Indústria, cargo que ocupou até ao mês passado, quando foi afastado por Rodríguez.