Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Administração Trump quer que estados construam lixeiras nucleares

06 fev, 2026 - 13:50 • João Malheiro com Reuters

O governo federal dos EUA acredita que a criação de "lixeiras nucleares" podem trazer milhares de milhões em investimento e milhares de empregos aos vários estados do país.

A+ / A-

A administração Trump quer que os estados norte-americanos se voluntariem para construir locais que armazenem lixo nuclear de forma permanente.

A medida é vista como prioritária pela Casa Branca, que quer aumentar a sua capacidade nuclear que se traduza em 400 gigawatts até 2050, para dar resposta às exigências energéticas de centros de dados, essenciais para o funcionamento de tecnologia à base de Inteligência Artificial.

O governo federal dos EUA acredita que a criação de "lixeiras nucleares" podem trazer milhares de milhões em investimento e milhares de empregos aos vários estados do país.

A administração Trump espera candidaturas nos próximos 60 dias.

Até 4 de julho de 2027, a Casa Branca pretende ter três projetos-piloto de um novo modelo de reator nuclear prontos.

Um dos maiores entraves é mesmo o lixo nuclear que já está acumulado nas plantas norte-americanas, estimando que haja cerca de 100 mil toneladas de matéria radioativa que está temporariamente armazenada nestes locais.

Trump quer novo acordo nuclear que também inclua a China

Trump quer novo acordo nuclear que também inclua a China

A ideia do Kremlin era prolongar por mais um ano o(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)