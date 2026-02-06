Administração Trump quer que estados construam lixeiras nucleares

A administração Trump quer que os estados norte-americanos se voluntariem para construir locais que armazenem lixo nuclear de forma permanente.

A medida é vista como prioritária pela Casa Branca, que quer aumentar a sua capacidade nuclear que se traduza em 400 gigawatts até 2050, para dar resposta às exigências energéticas de centros de dados, essenciais para o funcionamento de tecnologia à base de Inteligência Artificial.

O governo federal dos EUA acredita que a criação de "lixeiras nucleares" podem trazer milhares de milhões em investimento e milhares de empregos aos vários estados do país.

A administração Trump espera candidaturas nos próximos 60 dias.

Até 4 de julho de 2027, a Casa Branca pretende ter três projetos-piloto de um novo modelo de reator nuclear prontos.

Um dos maiores entraves é mesmo o lixo nuclear que já está acumulado nas plantas norte-americanas, estimando que haja cerca de 100 mil toneladas de matéria radioativa que está temporariamente armazenada nestes locais.