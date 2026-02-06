Ouvir
Estados Unidos

Casa Branca apaga publicação de Trump que comparava Barack e Michelle Obama a macacos

06 fev, 2026 - 22:04 • Reuters, com redação

“Um funcionário da Casa Branca publicou o conteúdo por engano”, afirmou um responsável da residência oficial perante a polémica de Donald Trump ter partilhado um vídeo em que Barack e Michelle Obama surgem a rir-se em corpos de macacos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, publicou um vídeo de Inteligência Artificial (IA) em que Barack e Michelle Obama surgem a rir-se em corpos de macacos, mas cerca de 12 horas depois a Casa Branca apagou a publicação.

Trata-se de um vídeo que reitera a teoria de conspiração promovida pela fação MAGA ("Make America Great Again") de que a derrota de Donald Trump nas Presidenciais de 2020 contra Joe Biden foi provocada por uma fraude eleitoral contra o atual chefe de Estado norte-americano.

No final do vídeo, passa brevemente um clipe em que as caras do casal Obama estão expostas por cima do corpo de dois macacos, enquanto se ouve a música "The Lion Sleeps Tonight" do filme "O Rei Leão".

Apesar de a residência oficial de Trump ter defendido inicialmente a publicação, a Casa Branca cedeu às críticas de que a imagem evocava estereótipos racistas historicamente usados para desumanizar pessoas de ascendência africana.

“Um funcionário da Casa Branca publicou o conteúdo por engano”, afirmou um responsável da Casa Branca. “Já foi retirado.”

Um conselheiro de Trump disse que o presidente não tinha visto o vídeo antes de este ser publicado, na noite de quinta-feira, e que ordenou a sua remoção assim que tomou conhecimento.

Ambos os responsáveis recusaram ser identificados. A Casa Branca não respondeu a uma pergunta sobre a identidade do funcionário.

No entanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, tinha defendido a publicação, descrevendo a onda de reações negativas como uma “indignação falsa”.

Conotar afro-americanos com macacos é geralmente usada em comunicações racistas e um dos símbolos mais comuns de movimentos supremacistas brancos. Esta iconografia surgiu na época da Europa colonial, em que se escravizaram vários povos de África.

Os democratas foram rápidos a condenar a partilha do vídeo por parte de Trump. Gavin Newsom, visto como um dos mais prováveis candidatos à Casa Branca, em 2028, fala de um "comportamento nojento", que deve ser denunciado por todos os republicanos.

