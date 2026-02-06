Casa Branca apaga publicação de Trump que comparava Barack e Michelle Obama a macacos

O Presidente norte-americano, Donald Trump, publicou um vídeo de Inteligência Artificial (IA) em que Barack e Michelle Obama surgem a rir-se em corpos de macacos, mas cerca de 12 horas depois a Casa Branca apagou a publicação.

Trata-se de um vídeo que reitera a teoria de conspiração promovida pela fação MAGA ("Make America Great Again") de que a derrota de Donald Trump nas Presidenciais de 2020 contra Joe Biden foi provocada por uma fraude eleitoral contra o atual chefe de Estado norte-americano.

No final do vídeo, passa brevemente um clipe em que as caras do casal Obama estão expostas por cima do corpo de dois macacos, enquanto se ouve a música "The Lion Sleeps Tonight" do filme "O Rei Leão".



Apesar de a residência oficial de Trump ter defendido inicialmente a publicação, a Casa Branca cedeu às críticas de que a imagem evocava estereótipos racistas historicamente usados para desumanizar pessoas de ascendência africana.

“Um funcionário da Casa Branca publicou o conteúdo por engano”, afirmou um responsável da Casa Branca. “Já foi retirado.”

