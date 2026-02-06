Caso Epstein: Propriedades do embaixador Mandelson alvo de buscas pela polícia britânica

A polícia britânica revistou duas moradas associadas a Peter Mandelson no âmbito de uma investigação por má conduta no exercício de funções públicas, anunciou esta sexta-feira, na sequência de notícias sobre as ligações próximas entre o antigo embaixador e o falecido pedófilo Jeffrey Epstein.

Os mandados de busca foram direcionados a duas casas de Mandelson: uma em Wiltshire, no sul de Inglaterra, e outra em Camden, em Londres.



As revelações sobre a extensão das ligações de Mandelson a Epstein suscitaram críticas à decisão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de o nomear embaixador nos Estados Unidos da América (EUA) em 2024. Starmer pediu desculpa na quinta-feira por essa decisão.

Os ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA na semana passada incluíam emails que sugerem que Mandelson terá divulgado documentos governamentais a Epstein e, em recompensa, o antigo embaixador recebia donativos de 21 mil euros (25 mil dólares).

O jornal “Financial Times” noticiou que o montante total recebido terá sido de 63 mil euros (75 mil dólares).



Em causa está alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.