Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Reino Unido

Caso Epstein: Propriedades do embaixador Mandelson alvo de buscas pela polícia britânica

06 fev, 2026 - 22:37 • Reuters, com redação

Depois de divulgados milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein, o antigo embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos está envolvido numa polémica, alegadamente por má conduta no exercício de funções públicas.

A+ / A-

A polícia britânica revistou duas moradas associadas a Peter Mandelson no âmbito de uma investigação por má conduta no exercício de funções públicas, anunciou esta sexta-feira, na sequência de notícias sobre as ligações próximas entre o antigo embaixador e o falecido pedófilo Jeffrey Epstein.

Os mandados de busca foram direcionados a duas casas de Mandelson: uma em Wiltshire, no sul de Inglaterra, e outra em Camden, em Londres.

As revelações sobre a extensão das ligações de Mandelson a Epstein suscitaram críticas à decisão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de o nomear embaixador nos Estados Unidos da América (EUA) em 2024. Starmer pediu desculpa na quinta-feira por essa decisão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA na semana passada incluíam emails que sugerem que Mandelson terá divulgado documentos governamentais a Epstein e, em recompensa, o antigo embaixador recebia donativos de 21 mil euros (25 mil dólares).

O jornal “Financial Times” noticiou que o montante total recebido terá sido de 63 mil euros (75 mil dólares).

Em causa está alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.

Caso Epstein: Embaixador Mandelson alvo de investigação policial

Reino Unido

Caso Epstein: Embaixador Mandelson alvo de investigação policial

Em causa está alegada má conduta no exercício de f(...)

“Posso confirmar que a Polícia Metropolitana lançou agora uma investigação a um homem de 72 anos, antigo ministro do Governo, por suspeitas do crime de má conduta em funções públicas”, afirmou a comandante Ella Marriott, em comunicado.

Sabe-se que Starmer demitiu Mandelson em Setembro passado, mas as novas revelações levaram os seus opositores — e até membros do seu próprio partido — a questionar o seu discernimento. Com as sondagens a sugerirem que Starmer já é impopular junto do público britânico, alguns deputados afirmam que a sua posição está em risco.

A polícia lançou a investigação na terça-feira, após denúncias que alegam má conduta no exercício de funções públicas, incluindo uma comunicação feita pelo próprio governo.

Mandelson, que se demitiu do Partido Trabalhista de Starmer no domingo e abandonou o seu lugar na câmara alta do parlamento na terça-feira, não respondeu aos pedidos de comentário.

Após o anúncio da investigação a Mandelson, o governo afirmou estar “pronto para prestar todo o apoio e assistência de que a polícia necessite”.

Os emails agora divulgados sugerem que, em 2009, Mandelson enviou a Epstein um memorando escrito para Brown sobre possíveis vendas de ativos do Reino Unido e alterações fiscais, e que, em 2010, deu a Epstein conhecimento antecipado de um resgate da União Europeia no valor de 500 mil milhões de euros (590 mil milhões de dólares).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)