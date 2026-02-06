Caso Epstein: Propriedades do embaixador Mandelson alvo de buscas pela polícia britânica

06 fev, 2026 - 22:37 • Reuters, com redação
A polícia britânica revistou duas moradas associadas a Peter Mandelson no âmbito de uma investigação por má conduta no exercício de funções públicas, anunciou esta sexta-feira, na sequência de notícias sobre as ligações próximas entre o antigo embaixador e o falecido pedófilo Jeffrey Epstein.
Os mandados de busca foram direcionados a duas casas de Mandelson: uma em Wiltshire, no sul de Inglaterra, e outra em Camden, em Londres.
As revelações sobre a extensão das ligações de Mandelson a Epstein suscitaram críticas à decisão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de o nomear embaixador nos Estados Unidos da América (EUA) em 2024. Starmer pediu desculpa na quinta-feira por essa decisão.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA na semana passada incluíam emails que sugerem que Mandelson terá divulgado documentos governamentais a Epstein e, em recompensa, o antigo embaixador recebia donativos de 21 mil euros (25 mil dólares).
O jornal “Financial Times” noticiou que o montante total recebido terá sido de 63 mil euros (75 mil dólares).
Em causa está alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.
Reino Unido
Em causa está alegada má conduta no exercício de f(...)
“Posso confirmar que a Polícia Metropolitana lançou agora uma investigação a um homem de 72 anos, antigo ministro do Governo, por suspeitas do crime de má conduta em funções públicas”, afirmou a comandante Ella Marriott, em comunicado.
Sabe-se que Starmer demitiu Mandelson em Setembro passado, mas as novas revelações levaram os seus opositores — e até membros do seu próprio partido — a questionar o seu discernimento. Com as sondagens a sugerirem que Starmer já é impopular junto do público britânico, alguns deputados afirmam que a sua posição está em risco.
A polícia lançou a investigação na terça-feira, após denúncias que alegam má conduta no exercício de funções públicas, incluindo uma comunicação feita pelo próprio governo.
Mandelson, que se demitiu do Partido Trabalhista de Starmer no domingo e abandonou o seu lugar na câmara alta do parlamento na terça-feira, não respondeu aos pedidos de comentário.
Após o anúncio da investigação a Mandelson, o governo afirmou estar “pronto para prestar todo o apoio e assistência de que a polícia necessite”.
Os emails agora divulgados sugerem que, em 2009, Mandelson enviou a Epstein um memorando escrito para Brown sobre possíveis vendas de ativos do Reino Unido e alterações fiscais, e que, em 2010, deu a Epstein conhecimento antecipado de um resgate da União Europeia no valor de 500 mil milhões de euros (590 mil milhões de dólares).