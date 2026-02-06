Comissão Europeia considera que TikTok viola regras digitais por criar dependência

A Comissão Europeia considera, a título preliminar, que o TikTok violou o Regulamento dos Serviços Digitais (DSA) devido a uma conceção da plataforma que promove comportamentos de dependência, nomeadamente através do deslocamento infinito (ou infinite scroll), da reprodução automática de conteúdos, das notificações push e de um sistema de recomendação altamente personalizado.

Bruxelas entende que estas funcionalidades não foram devidamente avaliadas quanto ao seu impacto no bem-estar físico e mental dos utilizadores, em particular crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. Para a comissão, trata-se de um risco sério que o DSA pretende travar.

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável pela Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, Henna Virkkunen, citada em comunicado, sublinha que a dependência digital tem consequências profundas, sobretudo nos mais novos.

“A dependência das redes sociais pode ter efeitos prejudiciais nas mentes em desenvolvimento de crianças e adolescentes”, afirma, lembrando que o DSA “torna as plataformas responsáveis pelos efeitos que podem ter nos seus utilizadores”, afirma.

Comportamentos compulsivos e perda de autocontrolo

De acordo com a investigação preliminar, o TikTok terá ignorado indicadores relevantes de utilização compulsiva, como o tempo excessivo de uso durante a noite por parte de menores ou a frequência com que os utilizadores acedem à aplicação.

A comissão argumenta que, ao recompensar continuamente os utilizadores com novos conteúdos, determinadas opções de design conduzem a uma utilização em “modo piloto automático”, um fenómeno que, segundo a evidência científica analisada, favorece comportamentos compulsivos e reduz o autocontrolo.

Ferramentas consideradas ineficazes

Bruxelas considera ainda que as medidas de mitigação adotadas pelo TikTok são insuficientes. As ferramentas de gestão do tempo de ecrã são vistas como fáceis de contornar e pouco eficazes, enquanto os controlos parentais exigem um nível de envolvimento e literacia digital que muitos pais não conseguem garantir.

Para a comissão, estas falhas colocam em causa o cumprimento das obrigações legais da plataforma. Henna Virkkunen reforça que a União Europeia está determinada a agir.

“Na Europa, aplicamos a nossa legislação para proteger as nossas crianças e os nossos cidadãos em linha”, diz.

Possível coima até 6% do volume de negócios

Nesta fase do processo, a comissão entende que o TikTok terá de alterar a conceção de base do serviço, incluindo a introdução de interrupções eficazes no tempo de utilização, a limitação de funcionalidades que criam dependência e a adaptação do sistema de recomendação.

As conclusões agora apresentadas não são definitivas. O TikTok poderá exercer o seu direito de defesa e responder às acusações. Caso a violação venha a ser confirmada, Bruxelas poderá avançar com uma decisão formal de incumprimento, que pode resultar numa coima até 6% do volume de negócios anual global da empresa.

A investigação, iniciada em fevereiro de 2024, abrange ainda outros riscos, como o “efeito de furo de coelho” dos algoritmos, a verificação da idade dos utilizadores, a proteção da privacidade dos menores e a segurança online.