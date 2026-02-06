FBI oferece 40 mil euros por pistas sobre paradeiro de mãe de jornalista

06 fev, 2026 - 00:29 • Catarina Magalhães
O FBI está a oferecer uma recompensa de mais de 40 mil euros (50 mil dólares, exatamente) por pistas que levem ao paradeiro da mãe da jornalista norte-americana Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, desaparecida desde sábado, avançou esta quinta-feira "CBS News".
As autoridades de Arizona, localidade da família Guthrie, acreditam que Nancy, de 84 anos, "continua algures por aí", mas ainda sem suspeitas de quem poderá ter raptado.
Porém, a polícia local e o FBI acredita que a idosa "ainda está viva", afirmou um xerife do condado Pima, Chris Nanos, nas redondezas de Arizona.
"Acreditamos a 100% que ela não poderia ter saído de casa a pé" sem ajuda, insistiu o representante, revelando ainda que foi encontrado sangue de Nancy nos degraus da residência.
Já passam cinco dias desde o desaparecimento a meio da noite de sábado da mãe da apresentadora do programa de entretenimento "Today", do canal norte-americano "NBC", e Savannah continua a partilhar vídeos e a pedir que tragam a sua mãe "de volta a casa".
Cães, helicópteros, drones e até o FBI estão envolvidos nas investigações para encontrar a mãe da apresentadora do programa de entretenimento "Today".
Os familiares da mulher de 84 anos saíram de casa pelas 21h30 no sábado e pela manhã de domingo surgiu o primeiro alerta. Os membros da Igreja que Nancy costumava frequentar notaram a sua falta e avisaram, de imediato, a família.
Os investigadores descobriram que a câmara da campainha da casa foi desativada e que a aplicação do pacemaker foi desligada pela madrugada de domingo, altura em que se presume que o rapto tenha ocorrido.
Segundo a filha, Nancy pode estar em grave risco de saúde sem a medicação prescrita. Apesar da idosa desaparecida não ter problemas cognitivos conhecidos, Savannah Guthrie está a pedir nas redes sociais para que acreditem e orem pela mãe.
Em reação, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que é "uma situação terrível", afirmando ainda que planeia ligar à jornalista e está disposto a enviar mais agentes para ajudar na investigação. "Eu sempre me dei muito bem com a Savannah."
As buscas começaram no próprio dia da denúncia e as autoridades encaminharam uma equipa de detetives especializada em homicídios para a casa dos Guthrie, afirmando que as pistas encontradas indiciavam uma cena de crime de "grande preocupação".
Nesta segunda-feira, o xerife reforçou a teoria de que "Nancy foi retirada de casa contra a sua vontade" e adiantou que, em conjunto com o FBI, analisaram um pedido de resgate, que era, afinal, falso, informou a "CBS News".
Em reação, as autoridades alertaram que "os impostores que estão a tentar tirar proveito e lucrar com esta situação vão ser responsabilizados pelos seus atos".