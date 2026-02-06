FBI oferece 40 mil euros por pistas sobre paradeiro de mãe de jornalista

O FBI está a oferecer uma recompensa de mais de 40 mil euros (50 mil dólares, exatamente) por pistas que levem ao paradeiro da mãe da jornalista norte-americana Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, desaparecida desde sábado, avançou esta quinta-feira "CBS News".

As autoridades do Arizona, localidade da família Guthrie, acreditam que Nancy, de 84 anos, "continua algures por aí", mas ainda sem suspeitas de quem poderá ter raptado.

Porém, a polícia local e o FBI acredita que a idosa "ainda está viva", afirmou um xerife do condado Pima, Chris Nanos, nas redondezas do Arizona.

"Acreditamos a 100% que ela não poderia ter saído de casa a pé" sem ajuda, insistiu o representante, revelando ainda que foi encontrado sangue de Nancy nos degraus da residência.

Já passam cinco dias desde o desaparecimento a meio da noite de sábado da mãe da apresentadora do programa de entretenimento "Today", do canal norte-americano "NBC", e Savannah continua a partilhar vídeos e a pedir que tragam a sua mãe "de volta a casa".

Cães, helicópteros, drones e até o FBI estão envolvidos nas investigações para encontrar a mãe da apresentadora do programa de entretenimento "Today".

Os familiares da mulher de 84 anos saíram de casa pelas 21h30 no sábado e pela manhã de domingo surgiu o primeiro alerta. Os membros da Igreja que Nancy costumava frequentar notaram a sua falta e avisaram, de imediato, a família.