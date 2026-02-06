Ouvir
Força de 300 bombeiros vai combater incêndios florestais na União Europeia

06 fev, 2026 - 22:54 • Lusa

Rapidamente mobilizada para onde for necessário, a nova força para combater os incêndios na União Europeia é "um sinal claro de solidariedade", segundo o comissário de ação climática dos 27.

A Comissão Europeia vai criar uma força de 300 bombeiros para combater fogos florestais, depois de 2025 ter sido o pior ano de sempre em incêndios na União Europeia (UE), anunciou esta sexta-feira o comissário europeu de ação climática, Wopke Hoekstra.

A nova força de reação rápida, composta por bombeiros dos 27 Estados-membros, vai ser rapidamente mobilizada para onde for necessário, afirmou o comissário, em conferência de imprensa após uma reunião de ministros do Ambiente e do Clima da EU, na capital do Chipre, Nicósia.

Reconhecendo poder vir a ser necessário mais pessoal e equipamento para essa força, o comissário europeu frisou que a nova força constitui um "passo importante" e "um sinal claro de solidariedade".

Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de território ardido

Só este ano, o país já perdeu para os incêndios

Em setembro de 2025, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE vai criar um centro regional de combate a incêndios com sede no Chipre, que também poderia auxiliar os países do Médio Oriente no combate a grandes incêndios florestais.

Von der Leyen, no discurso anual ao Parlamento Europeu, disse que era necessário dar as ferramentas para combater os incêndios florestais agravados pelas mudanças climáticas, à medida que os verões se tornam mais quentes, mais rigorosos e mais perigosos.

Centenas de incêndios florestais que irromperam no Mediterrâneo Oriental em junho e julho impulsionados por temperaturas acima de 40 graus, condições extremamente secas e ventos fortes, provocaram a morte de 20 pessoas e queimaram mais de um milhão de hectares.

