Pelo menos 31 mortos em ataque a mesquita xiita no Paquistão

Um bombista suicida matou pelo menos 31 pessoas e feriu quase 170 durante as orações de sexta-feira numa mesquita xiita muçulmana em Islamabad, naquele que já é considerado o ataque mais mortal deste tipo na capital em mais de uma década.

Imagens do local mostraram corpos ensanguentados deitados no chão carpetado da mesquita, cercados por estilhaços de vidro, destroços e fiéis em pânico. Dezenas de feridos estavam deitados nos jardins do Khadija Tul Kubra Imambargah, uma área urbana nos arredores de Islamabad, enquanto as pessoas pediam ajuda.

Dois oficiais da polícia disseram que o agressor foi parado no portão da mesquita antes de detonar a bomba. Ambos pediram para não serem identificados, por não estarem autorizados a falar com a comunicação social, avança a Reuters.

A comunidade xiita muçulmana é uma minoria no Paquistão, que é predominantemente sunita, e no passado já foi alvo de violência sectária, inclusive pelo Estado Islâmico e pelo grupo islamista sunita Tehreek-e-Taliban Paquistão.

A capital já estava em alerta máximo na sexta-feira para a visita do presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, com as estradas à volta da capital bloqueadas por postos de controlo e forças de segurança posicionadas por toda a cidade.