Uma alta patente dos serviços secretos russos está em situação crítica após ter sido baleado por várias vezes nas escadas do prédio do seu apartamento, esta sexta-feira, em Moscovo.

Em comunicado, as autoridades russas anunciaram que "uma pessoa não identificada disparou vários tiros” contra o general Vladimir Alekseyev, de 64 anos, vice-chefe do Departamento Central de Inteligência da Rússia, o braço direito de Igor Kostyukov, o general que tem liderado o lado russo nas negociações com a Ucrânia em Abu Dhabi.

Segundo o jornal Kommersant, o atirador estava à espera de Alekseyev nas escadas do prédio, antes de disparar, e que o general sofreu ferimentos no braço, perna e no peito.

Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, culpou Kiev pela tentativa de assassinato de Alekseyev, indicando que Zelensky "procura descarrilar o processo de paz".

Alekseyev foi um dos generais que apresentou informações detalhadas para uma invasão de larga escala à Ucrânia, em 2022, e é conhecido por ser uma figura chave dos serviços secretos russos. Nascido na região ucraniana da União Soviética, esteve também entre a delegação que negociou com Yevgeny Prigozhin e o Grupo Wagner no verão de 2023.

Em 2017, Vladimir Putin atribui-lhe a distinção de "Herói da Federação Russa".

Desde o início da invasão russa de território ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022, vários generais russos, autoridades locais e figuras públicas que apoiavam o conflito foram mortos em explosões em território russo ou na Ucrânia ocupada, tendo alguns desses eventos sido reivindicados por Kiev.