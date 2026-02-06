Trump publica vídeo em que Barack e Michelle Obama aparecem como macacos

Donald Trump publicou um vídeo de Inteligência Artificial (IA) em que Barack e Michelle Obama surgem a rir-se em corpos de macacos.

Trata-se de um vídeo que reitera a teoria de conspiração promovida pela fação MAGA (Make America Great Again) de que a derrota de Donald Trump nas Presidenciais de 2020 contra Joe Biden foi provocada por uma fraude eleitoral contra o atual chefe de Estado norte-americano.

No final do vídeo, passa brevemente um clipe em que as caras do casal Obama estão expostas por cima do corpo de dois macacos, enquanto se ouve a música "The Lion Sleeps Tonight" do filme "O Rei Leão".

O vídeo parece sugerir que a suposta fraude eleitoral - que nunca foi provada - tratou-se de uma manipulação alegadamente orquestrada por Barack e Michelle Obama.

Conotar afro-americanos com macacos é geralmente usada em comunicações racistas e um dos símbolos mais comuns de movimentos supremacistas brancos. Esta iconografia surgiu na época da Europa colonial, em que se escravizaram vários povos de África.

Os democratas foram rápidos a condenar a partilha do vídeo por parte de Trump. Gavin Newsom, visto como um dos mais prováveis candidatos à Casa Branca, em 2028, fala de um "comportamento nojento", que deve ser denunciado por todos os republicanos.