Trump quer novo acordo nuclear que também inclua a China

Donald Trump rejeitou na quinta-feira uma proposta para estender o acordo New START com a Rússia.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) quer um novo tratado nuclear, em vez de se renovar o que esteve em vigor até há pouco tempo.

A ideia do Kremlin era prolongar por mais um ano o acordo atual, que impunha um limite de 1.550 ogivas nucleares a ambos os lados.

No entanto, Trump considera o New START "um tratado mal negociado" que está a ser constantemente violado, numa critica à falta de transparência do lado da Rússia.

O tratado New Start, assinado em 2010 entre a Rússia e os Estados Unidos, limitava o número de lançadores e ogivas nucleares estratégicas deslocadas. O acordo expirou na quinta-feira, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ter respondido à proposta de Moscovo de o prolongar.



Os norte-americanos defendem o início de negociações multilaterais sobre o controlo de armas nucleares que incluam a China.



Os Estados Unidos há muito que procuram incluir a China em quaisquer discussões futuras, algo que Pequim descarta, argumentando que o seu arsenal nuclear, embora ainda em desenvolvimento, se mantém numa pequena escala.