Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump quer novo acordo nuclear que também inclua a China

06 fev, 2026 - 13:29 • João Malheiro com Lusa e Reuters

A ideia do Kremlin era prolongar por mais um ano o acordo atual, que impunha um limite de 1.550 ogivas nucleares a ambos os lados.

A+ / A-

Donald Trump rejeitou na quinta-feira uma proposta para estender o acordo New START com a Rússia.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) quer um novo tratado nuclear, em vez de se renovar o que esteve em vigor até há pouco tempo.

A ideia do Kremlin era prolongar por mais um ano o acordo atual, que impunha um limite de 1.550 ogivas nucleares a ambos os lados.

No entanto, Trump considera o New START "um tratado mal negociado" que está a ser constantemente violado, numa critica à falta de transparência do lado da Rússia.

O tratado New Start, assinado em 2010 entre a Rússia e os Estados Unidos, limitava o número de lançadores e ogivas nucleares estratégicas deslocadas. O acordo expirou na quinta-feira, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ter respondido à proposta de Moscovo de o prolongar.

Os norte-americanos defendem o início de negociações multilaterais sobre o controlo de armas nucleares que incluam a China.

Os Estados Unidos há muito que procuram incluir a China em quaisquer discussões futuras, algo que Pequim descarta, argumentando que o seu arsenal nuclear, embora ainda em desenvolvimento, se mantém numa pequena escala.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)