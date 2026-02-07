Caso Epstein: Ex-ministro da Cultura Jack Lang investigado pela justiça francesa

Segundo os meios de comunicação local, a investigação preliminar foi aberta, mas o gabinete de investigação francês ainda não revelou mais pormenores.

O nome de Lang aparece mais de 600 vezes nos ficheiros de Epstein , segundo uma análise da agência Reuters aos documentos.

Lang demitiu-se este sábado do cargo de presidente do Instituto do Mundo Árabe, em Paris, depois de documentos divulgados na semana passada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostrarem que Epstein e Lang trocaram correspondência de forma intermitente entre 2012 e a morte do financista, em 2019, por suicídio na prisão.

O Gabinete Nacional do Procurador Financeiro francês abriu este sábado uma investigação ao antigo ministro da Cultura, Jack Lang, e à sua filha Caroline Lang, por suspeitas de “branqueamento agravado de fraude fiscal” , num processo relacionado com o falecido pedófilo Jeffrey Epstein , avançou o jornal "Le Monde" .

Jack Lang, que nega qualquer irregularidade, foi convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, a entidade de tutela do Instituto do Mundo Árabe, uma instituição cultural e de investigação que promove o conhecimento do mundo árabe.

“Jack Lang foi ministro de Estado e fará a sua decisão de consciência tranquila”, disse o seu advogado, Laurent Merlet, à "BFM TV", reagindo aos apelos para que Lang abandone a instituição.

Na segunda-feira, a filha de Lang, Caroline, demitiu-se do cargo de presidente da União da Produção Independente de França, depois de virem a público as suas próprias ligações a Epstein.

“Jack Lang considera a apresentação dos factos muito injusta, mas é um lutador e fornecerá tanto à sua entidade de tutela como aos tribunais todas as explicações necessárias para provar que não está envolvido em qualquer irregularidade ou infração criminal que lhe possa ser imputada”, afirmou o advogado.

“Não houve qualquer movimentação de fundos, mas penso que é normal que a justiça queira verificar isso”, acrescentou, dizendo ainda esperar que o procurador atue rapidamente.

A polémica Jeffrey Epstein até já teve impacto na realeza britânica com o afastamento e até perda de título real do ex-Príncipe André, mas o caso que se arrasta desde 2005 nunca deixou o Presidente dos EUA de fora.