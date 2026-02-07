Condutora de limpa-neves morre após cair de encosta de 20 metros

Uma condutora de uma máquina limpa-neves, de 35 anos, morreu este sábado após colidir com outra viatura de limpeza e cair de uma encosta de 20 metros nas montanhas de Puerto del Pico, a cerca de 150 quilómetros do centro de Madrid, avançou o jornal espanhol "El País".

O acidente aconteceu por volta as 16h10 deste sábado, segundo as autoridades de emergência da Junta de Castela e Leão.

Apesar das dificuldades em aceder ao local do acidente devido às más condições meteorológicas, os serviços de emergência confirmaram a morte no local e resgataram o outro condutor, de 40 anos, encarcerado na viatura.

Em reação, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, publicou na rede social X (antigo Twitter) a lamentar a morte, enviando "todo o carinho para a família, amigos e colegas da condutora".