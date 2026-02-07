Ouvir
Condutora de limpa-neves morre após cair de encosta de 20 metros

07 fev, 2026 - 23:13 • Catarina Magalhães

Após colidir com uma máquina limpa-neves, uma condutora de outra máquina morreu após cair de uma encosta. O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, já lamentou a morte da mulher de 35 anos.

Uma condutor de uma máquina limpa-neves, de 35 anos, morreu este sábado após colidir com outra máquina de limpeza e cair de uma encosta de 20 metros nas montanhas de Puerto del Pico, a cerca de 150 quilómetros do centro de Madrid, avançou o jornal espanhol "El País".

O acidente aconteceu por volta as 16h10 deste sábado, segundo as autoridades de emergência da Junta de Castela e Leão.

Apesar das dificuldades em aceder ao local do acidente devido às más condições meteorológicas, os serviços de emergência confirmaram a morte no local e resgataram o outro condutor, de 40 anos, encarcerado na viatura.

Em reação, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, publicou na rede social X (antigo Twitter) a lamentar a morte, enviando "todo o carinho para a família, amigos e colegas da condutora".

"O meu reconhecimento a todos os trabalhadores que estão mobilizados para garantir a nossa segurança e facilitar as deslocações na rede rodoviária", lê-se.

O presidente da junta do local, Alfonso Fernández Mañueco, disse estar "consternado" com o acidente

