Explosão de granada num salão de beleza provoca seis feridos

07 fev, 2026 - 00:18 • Catarina Magalhães
A explosão de uma granada feriu seis pessoas, inclusive uma criança de cinco anos, nesta sexta-feira num instituto de beleza na cidade montanhosa de Grenoble, em França, avançou o jornal francês "La République Du Centre".
Pelas 15h00 locais, entraram homens encapuzados no salão e lançaram uma granada que acabou por explodir a vitrine da loja.
Os autores da explosão continuam foragidos.
As autoridades locais estão a investigar o incidente, mas para já descrevem-no como um ato de "intimidação".
"Não é um dispositivo destinado a matar, dado que não havia carga explosiva significativa nem nenhum elemento metálico foi projetado", confirmou uma fonte policial, segundo o jornal "RTL".
As seis pessoas que estavam dentro do estabelecimento ficaram com ferimentos ligeiros.
A 12 de fevereiro de 2025, a cidade de Grenoble também foi de outro ataque com uma granada que feriu quinze pessoas, num bar conhecido por tráfico de droga.