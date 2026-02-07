Ouvir
França

Explosão de granada num salão de beleza provoca seis feridos

07 fev, 2026 - 00:18 • Catarina Magalhães

Homens encapuzados entraram num salão de beleza e lançaram uma granada que explodiu com a vitrine, provocando seis feridos. O incidente aconteceu na cidade montanhosa de Grenoble, em França.

A explosão de uma granada feriu seis pessoas, inclusive uma criança de cinco anos, nesta sexta-feira num instituto de beleza na cidade montanhosa de Grenoble, em França, avançou o jornal francês "La République Du Centre".

Pelas 15h00 locais, entraram homens encapuzados no salão e lançaram uma granada que acabou por explodir a vitrine da loja.

Os autores da explosão continuam foragidos.

As autoridades locais estão a investigar o incidente, mas para já descrevem-no como um ato de "intimidação".

"Não é um dispositivo destinado a matar, dado que não havia carga explosiva significativa nem nenhum elemento metálico foi projetado", confirmou uma fonte policial, segundo o jornal "RTL".

As seis pessoas que estavam dentro do estabelecimento ficaram com ferimentos ligeiros.

A 12 de fevereiro de 2025, a cidade de Grenoble também foi de outro ataque com uma granada que feriu quinze pessoas, num bar conhecido por tráfico de droga.

