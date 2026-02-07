Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Netanyahu vai aos EUA discutir com Trump negociações com o Irão

07 fev, 2026 - 20:34 • Lusa

Para o primeiro-ministro israelita, "é necessário incluir em qualquer negociação a limitação dos mísseis balísticos e a suspensão do apoio ao eixo iraniano". O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já afirmou que programa de mísseis balísticos "nunca poderá ser negociado".

A+ / A-

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai reunir-se com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na quarta-feira, em Washington, para "discutir as negociações com o Irão", anunciou este sábado o seu gabinete.

Netanyahu "considera que é necessário incluir em qualquer negociação a limitação dos mísseis balísticos e a suspensão do apoio ao eixo iraniano", uma referência aos grupos armados aliados do Irão na região, refere-se no comunicado através do qual foi anunciado o encontro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Irão e os Estados Unidos agendaram uma nova sessão de negociações para o início da próxima semana, segundo Donald Trump, após conversações em Omã na sexta-feira.

Depois desse encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o programa de mísseis balísticos do seu país "nunca poderá ser negociado" com os Estados Unidos da América (EUA).

As atuais negociações ocorreram após ameaças de ataque por parte de Washington e o envio de uma grande força naval para o Golfo, inicialmente em resposta à violenta repressão dos protestos generalizados no Irão e, mais tarde, em resposta ao programa nuclear iraniano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)