Sabotagem trava comboios no norte de Itália no arranque dos Jogos Olímpicos de Inverno

07 fev, 2026 - 17:02 • Reuters
Uma infraestrutura ferroviária perto da cidade de Bolonha, no norte de Itália, foi danificada na manhã deste sábado por sabotadores, o que levou à interrupção das viagens de comboio no primeiro dia completo dos Jogos Olímpicos de Inverno, informou o Ministério dos Transportes.
A polícia relatou três incidentes separados em locais diferentes, que causaram atrasos de até duas horas e meia nos serviços de alta velocidade, intercidades e regionais.
O ministério classificou o sucedido como um ato de "grave sabotagem", lembrando o ataque à rede de comboios de alta velocidade TGV, em França, no dia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que causou o caos nos transportes.
A polícia informou que uma cabine que albergava um interruptor ferroviário foi incendiada antes do amanhecer perto da cidade de Pesaro, no Mar Adriático. Horas depois, cabos elétricos utilizados para detetar a velocidade dos comboios foram encontrados cortados em Bolonha, enquanto um dispositivo explosivo rudimentar foi descoberto junto aos carris.
Uma porta-voz afirmou que ninguém reivindicou a autoria dos incidentes, que parecem ter sido coordenados.
"Estas ações de gravidade sem precedentes não prejudicam em nada a imagem da Itália no mundo, uma imagem que os Jogos tornarão ainda mais atrativa e positiva", afirmou o ministério, chefiado pelo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini.
A empresa ferroviária estatal Ferrovie dello Stato (FS) teve de fechar temporariamente a sua estação de alta velocidade em Bolonha, mas o tráfego estava a voltar lentamente ao normal na tarde de sábado, segundo informações da própria empresa.
Bolonha é um importante entroncamento ferroviário entre o leste e o oeste de Itália, e também um ponto-chave que liga o sul a cidades do norte, como Milão e Veneza.
Milão é uma das sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno, juntamente com Cortina, cidade com um importane acesso a ser feito de comboio a partir de Veneza.