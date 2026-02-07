Sabotagem trava comboios no norte de Itália no arranque dos Jogos Olímpicos de Inverno

Uma infraestrutura ferroviária perto da cidade de Bolonha, no norte de Itália, foi danificada na manhã deste sábado por sabotadores, o que levou à interrupção das viagens de comboio no primeiro dia completo dos Jogos Olímpicos de Inverno, informou o Ministério dos Transportes.

A polícia relatou três incidentes separados em locais diferentes, que causaram atrasos de até duas horas e meia nos serviços de alta velocidade, intercidades e regionais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O ministério classificou o sucedido como um ato de "grave sabotagem", lembrando o ataque à rede de comboios de alta velocidade TGV, em França, no dia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que causou o caos nos transportes.

A polícia informou que uma cabine que albergava um interruptor ferroviário foi incendiada antes do amanhecer perto da cidade de Pesaro, no Mar Adriático. Horas depois, cabos elétricos utilizados para detetar a velocidade dos comboios foram encontrados cortados em Bolonha, enquanto um dispositivo explosivo rudimentar foi descoberto junto aos carris.