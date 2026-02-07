Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 07 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Itália

Sabotagem trava comboios no norte de Itália no arranque dos Jogos Olímpicos de Inverno

07 fev, 2026 - 17:02 • Reuters

A polícia relatou três incidentes separados em locais diferentes, que causaram atrasos de até duas horas e meia nos serviços de alta velocidade, intercidades e regionais.

A+ / A-

Uma infraestrutura ferroviária perto da cidade de Bolonha, no norte de Itália, foi danificada na manhã deste sábado por sabotadores, o que levou à interrupção das viagens de comboio no primeiro dia completo dos Jogos Olímpicos de Inverno, informou o Ministério dos Transportes.

A polícia relatou três incidentes separados em locais diferentes, que causaram atrasos de até duas horas e meia nos serviços de alta velocidade, intercidades e regionais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ministério classificou o sucedido como um ato de "grave sabotagem", lembrando o ataque à rede de comboios de alta velocidade TGV, em França, no dia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que causou o caos nos transportes.

A polícia informou que uma cabine que albergava um interruptor ferroviário foi incendiada antes do amanhecer perto da cidade de Pesaro, no Mar Adriático. Horas depois, cabos elétricos utilizados para detetar a velocidade dos comboios foram encontrados cortados em Bolonha, enquanto um dispositivo explosivo rudimentar foi descoberto junto aos carris.

Rússia vai ter 13 atletas nos Jogos Olímpicos de inverno

Jogos Olímpicos de Inverno

Rússia vai ter 13 atletas nos Jogos Olímpicos de inverno

Evento começou oficialmente esta sexta-feira.

Uma porta-voz afirmou que ninguém reivindicou a autoria dos incidentes, que parecem ter sido coordenados.

"Estas ações de gravidade sem precedentes não prejudicam em nada a imagem da Itália no mundo, uma imagem que os Jogos tornarão ainda mais atrativa e positiva", afirmou o ministério, chefiado pelo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini.

A empresa ferroviária estatal Ferrovie dello Stato (FS) teve de fechar temporariamente a sua estação de alta velocidade em Bolonha, mas o tráfego estava a voltar lentamente ao normal na tarde de sábado, segundo informações da própria empresa.

Bolonha é um importante entroncamento ferroviário entre o leste e o oeste de Itália, e também um ponto-chave que liga o sul a cidades do norte, como Milão e Veneza.

Milão é uma das sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno, juntamente com Cortina, cidade com um importane acesso a ser feito de comboio a partir de Veneza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 07 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)