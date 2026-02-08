Antigo príncipe André partilhou informações confidenciais com Epstein

O ex-Duque de York, que atuou como enviado comercial do seu país entre 2001 e 2011, não respondeu às tentativas de contacto da estação, embora já tenha negado outras acusações referentes à sua ligação ao milionário.

O antigo príncipe enviou ainda ao empresário, que morreu na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores, informações sobre oportunidades de investimento no Afeganistão , que seriam supervisionadas pelas forças britânicas e financiadas pelo Governo do Reino Unido.

Com base nesses documentos, a "BBC" noticiou este domingo que uma série de e-mails mostram que André, despojado dos títulos pelo rei Carlos III em outubro passado devido aos seus laços com o magnata, enviou a Epstein detalhes das suas viagens oficiais a Singapura, Vietname, Shenzhen e Hong Kong, bem como relatórios dessas visitas elaborados pelo seu assistente, Amit Patel, pouco depois de os receber.

O antigo príncipe André partilhou, em 2010 e 2011, informações confidenciais do seu trabalho como enviado comercial do Reino Unido com o financeiro norte-americano e pedófilo condenado Jeffrey Epstein , segundo documentos divulgados nos Estados Unidos da América.

A BBC refere que uma das mensagens sobre as suas atividades oficiais é datada de cerca do Natal de 2010, apesar de Andrew Mountbatten-Windsor, como é conhecido hoje, ter declarado numa entrevista de 2019 que tinha rompido todos os laços com Epstein no início de dezembro desse ano.

Noutro e-mail, datado de 9 de fevereiro de 2011, o segundo filho da Rainha Isabel II sugere ao seu amigo que invista numa empresa de capital privado que tinha visitado recentemente, segundo a estação pública.

Estas revelações aumentam a pressão sobre o ex-príncipe, que já foi acusado de manter relações sexuais com mulheres facilitadas por Epstein. E-mails divulgados este domingo indicavam também que, em setembro de 2010, convidou o pedófilo norte-americano e uma mulher romena descrita como "muito bonita" para um jantar privado no Palácio de Buckingham.

Nos últimos meses, as fotos de André com várias jovens também vieram a público.

O antigo duque afastou-se da vida pública em 2019 devido à pressão social pela sua amizade com Epstein, que se intensificou quando, em 2025, a norte-americana Virginia Giuffre publicou um livro de memórias onde detalha como o então príncipe abusou dela em pelo menos três ocasiões quando era menor de idade.

O irmão do rei, que nega as acusações, chegou a um acordo milionário em 2022 com Virginia Giuffre - que se suicidou em abril passado, aos 41 anos - em troca da retirada do processo civil.

Além de lhe retirar os títulos, Carlos III ordenou-lhe que se mudasse na passada segunda-feira da sua mansão no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, para uma residência na propriedade privada do soberano em Sandringham, no leste de Inglaterra.