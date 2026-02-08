Ouvir
Reino Unido

Caso Epstein: Chefe de gabinete de Keir Starmer demite-se após polemica sobre embaixador Mandelson

08 fev, 2026 - 23:39 • Reuters, com redação

Para o antigo chefe de Starmer, McSweeney, deve-se "recordar as mulheres e raparigas cujas vidas foram arruinadas por Jeffrey Epstein e cujas vozes permaneceram silenciadas durante demasiado tempo".

O antigo chefe de gabinete do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Morgan McSweeney, demitiu-se este domingo por causa do caso Epstein, avançou o jornal "BBC News".

Mc Sweeney disse querer assumir responsabilidade por ter aconselhado Starmer a nomear Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos da América (EUA), apesar das suas conhecidas ligações ao falecido pedófilo Jeffrey Epstein.

Desde o início deste mês, Peter Mandelson está a ser alvo de uma investigação policial por alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

McSweeney escreveu um comunicado no qual assume ter prejudicado o seu "partido, o país e a própria confiança na política".

"A decisão de nomear Peter Mandelson foi errada. Prejudicou o nosso partido, o nosso país e a própria confiança na política."

Caso Epstein: Propriedades do embaixador Mandelson alvo de buscas pela polícia britânica

Reino Unido

Caso Epstein: Propriedades do embaixador Mandelson alvo de buscas pela polícia britânica

Depois de divulgados milhões de documentos relacio(...)

O ex-chefe de gabinete de Starmer disse que esta "não foi uma decisão fácil".

"Na vida pública, a responsabilidade deve ser assumida quando mais importa, não apenas quando é mais conveniente. Nestas circunstâncias, o único caminho honroso é renunciar", lê-se.

Para McSweeney, deve-se "recordar as mulheres e raparigas cujas vidas foram arruinadas por Jeffrey Epstein e cujas vozes permaneceram silenciadas durante demasiado tempo".

Nesta semana, Starmer afirmou lamentar a nomeação do antigo embaixador Mandelson e pediu desculpas às vítimas de Epstein.

Mais de dois mil vídeos e 180 mil imagens por entre as três milhões de páginas de documentos encerraram a 30 de janeiro a partilha de ficheiros de Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual de menores.

Apesar das milhares de fotografias partilhadas mostrarem várias figuras populares, como Donald Trump, Bill Clinton, Diana Ross e até Michael Jackson, nenhuma destas foi acusada de qualquer crime.

