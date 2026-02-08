Caso Epstein: Chefe de gabinete de Keir Starmer demite-se após polemica sobre embaixador Mandelson

O antigo chefe de gabinete do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Morgan McSweeney, demitiu-se este domingo por causa do caso Epstein, avançou o jornal "BBC News".

Mc Sweeney disse querer assumir responsabilidade por ter aconselhado Starmer a nomear Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos da América (EUA), apesar das suas conhecidas ligações ao falecido pedófilo Jeffrey Epstein.

Desde o início deste mês, Peter Mandelson está a ser alvo de uma investigação policial por alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.

McSweeney escreveu um comunicado no qual assume ter prejudicado o seu "partido, o país e a própria confiança na política".

"A decisão de nomear Peter Mandelson foi errada. Prejudicou o nosso partido, o nosso país e a própria confiança na política."