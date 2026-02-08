Caso Epstein: Chefe de gabinete de Keir Starmer demite-se após polemica sobre embaixador Mandelson

08 fev, 2026 - 23:39 • Reuters, com redação
O antigo chefe de gabinete do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Morgan McSweeney, demitiu-se este domingo por causa do caso Epstein, avançou o jornal "BBC News".
Mc Sweeney disse querer assumir responsabilidade por ter aconselhado Starmer a nomear Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos da América (EUA), apesar das suas conhecidas ligações ao falecido pedófilo Jeffrey Epstein.
Desde o início deste mês, Peter Mandelson está a ser alvo de uma investigação policial por alegada má conduta no exercício de funções públicas, na sequência da divulgação de milhões de documentos relacionados com Jeffrey Epstein.
McSweeney escreveu um comunicado no qual assume ter prejudicado o seu "partido, o país e a própria confiança na política".
"A decisão de nomear Peter Mandelson foi errada. Prejudicou o nosso partido, o nosso país e a própria confiança na política."
O ex-chefe de gabinete de Starmer disse que esta "não foi uma decisão fácil".
"Na vida pública, a responsabilidade deve ser assumida quando mais importa, não apenas quando é mais conveniente. Nestas circunstâncias, o único caminho honroso é renunciar", lê-se.
Para McSweeney, deve-se "recordar as mulheres e raparigas cujas vidas foram arruinadas por Jeffrey Epstein e cujas vozes permaneceram silenciadas durante demasiado tempo".
Nesta semana, Starmer afirmou lamentar a nomeação do antigo embaixador Mandelson e pediu desculpas às vítimas de Epstein.
Mais de dois mil vídeos e 180 mil imagens por entre as três milhões de páginas de documentos encerraram a 30 de janeiro a partilha de ficheiros de Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual de menores.
Apesar das milhares de fotografias partilhadas mostrarem várias figuras populares, como Donald Trump, Bill Clinton, Diana Ross e até Michael Jackson, nenhuma destas foi acusada de qualquer crime.