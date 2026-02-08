Ouvir
Caso Epstein: Mulher de Noam Chomsky pede desculpa por "erro grave"

08 fev, 2026 - 21:17 • Catarina Magalhães

"De boa-fé", Noam Chomsky tornou-se amigo de Epstein, conta a mulher do filósofo de 97 anos num comunicado enviado à imprensa internacional, pedindo desculpa por terem sido "descuidados" por não terem investigado primeiro o passado do empresário.

A mulher do intelectual norte-americano Noam Chomsky, Valeria Chomsky, pediu desculpa pela proximidade do casal com o falecido pedófilo Jeffrey Epstein, descrevendo esta relação como um "erro grave", avançou este domingo o jornal britânico "The Guardian".

Valeria escreveu um comunicado para a imprensa internacional e disse que o casal foi enganado por Epstein, que se infiltrou nos círculos sociais de Chomsky como alguém interessado em ciência.

"Foi profundamente perturbador percebermos que nos tínhamos relacionado com alguém que levava uma vida oculta de

A mulher de Noam Chomsky disse que foram "descuidados" por não terem investigado primeiro o passado do empresário.

"Fomos descuidados por não investigarmos minuciosamente o seu passado. Foi um erro grave e, por essa falha de julgamento, peço desculpa em nome de ambos", lê-se na nota.

Valeria Chomsky lamenta a relação com Epstein, afirmando que a sua "narrativa manipuladora" foi levada por Noam de "boa-fé".

A amizade entre o intelectual e Epstein está a ser escrutinada, já que o nome de filósofo Noam Chomsky, de 97 anos, surge em vários ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (EUA) no fim do mês de janeiro.

Quando arrancaram as investigações em 2019, sabe-se que Epstein pediu ajuda a Chomsky para saber a melhor forma para responder à imprensa.

“Tenho observado a forma horrível como está a ser tratado pela imprensa e pelo público. É doloroso dizê-lo, mas penso que a melhor forma de proceder é ignorar”, escreveu Chomsky, na altura.

O filósofo comentou ainda, na troca de correspondências, que os meios de comunicação desenvolveram uma "histeria em torno dos abusos contra as mulheres, que chegou a um ponto em que até questionar uma acusação é um crime pior do que o homicídio".

