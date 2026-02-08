Caso Epstein: Mulher de Noam Chomsky pede desculpa por "erro grave"

A mulher do intelectual norte-americano Noam Chomsky, Valeria Chomsky, pediu desculpa pela proximidade do casal com o falecido pedófilo Jeffrey Epstein, descrevendo esta relação como um "erro grave", avançou este domingo o jornal britânico "The Guardian".

Valeria escreveu um comunicado para a imprensa internacional e disse que o casal foi enganado por Epstein, que se infiltrou nos círculos sociais de Chomsky como alguém interessado em ciência.

"Foi profundamente perturbador percebermos que nos tínhamos relacionado com alguém que levava uma vida oculta de

A mulher de Noam Chomsky disse que foram "descuidados" por não terem investigado primeiro o passado do empresário.

"Fomos descuidados por não investigarmos minuciosamente o seu passado. Foi um erro grave e, por essa falha de julgamento, peço desculpa em nome de ambos", lê-se na nota.

Valeria Chomsky lamenta a relação com Epstein, afirmando que a sua "narrativa manipuladora" foi levada por Noam de "boa-fé".