Dalai Lama nega ligações com Epstein depois de nome aparecer em arquivos

08 fev, 2026 - 14:46 • Lusa
O gabinete do Dalai Lama afirmou hoje que o líder espiritual budista exilado, citado nos arquivos de Epstein, "nunca conheceu" Jeffrey Epstein, depois da imprensa chinesa ter estabelecido uma ligação entre ele e o criminoso sexual americano.
Na quinta-feira, a China Global Television Network, uma emissora estatal chinesa, noticiou que o Dalai Lama aparece pelo menos 169 vezes nos arquivos de Epstein.
No entanto, as menções limitam-se a 'emails' e calendários de 2012, nos quais Epstein tentou agendar reuniões e eventos na presença do líder tibetano.
"Algumas reportagens recentes e publicações em redes sociais sobre os 'arquivos de Epstein' tentam ligar Sua Santidade o Dalai Lama a Jeffrey Epstein", disse o porta-voz do Dalai Lama, num comunicado publicado nas redes sociais.
"Podemos confirmar categoricamente que Sua Santidade nunca se encontrou com Jeffrey Epstein, nem autorizou qualquer encontro ou interação com ele por parte de qualquer pessoa em seu nome", acrescentou.
Jeffrey Epstein foi encontrado morto na prisão 2019, após ser acusado de tráfico sexual de menores.