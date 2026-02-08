Ouvir
Caso Epstein

Diplomata norueguesa demite-se por alegadas ligações a Jeffrey Epstein

08 fev, 2026 - 20:14 • Lusa

Segundo a imprensa norueguesa, Epstein deixou mais de oito milhões de euros aos dois filhos da diplomata Mona Juul e ao marido, o diplomata Terje Rod-Larsen. A norueguesa demitiu-se na sequência da abertura das investigações sobre o caso Epstein.

A embaixadora da Noruega na Jordânia, Mona Juul, demitiu-se na sequência da abertura de uma investigação sobre alegadas ligações com o pedófilo Jeffrey Epstein, anunciou este domingo o Governo norueguês.

A demissão da embaixadora, que desempenhou um papel fundamental nos esforços para resolver o conflito israelo-palestiniano, foi anunciada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega.

"É uma decisão correta e necessária. Os contactos de Juul com o autor de crimes sexuais condenado Epstein demonstraram um grave erro de julgamento", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Espen Barth Eide, sublinhando que a decisão foi tomada após conversas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Mona Juul, com um papel significativo nas negociações secretas israelo-palestinianas que levaram aos Acordos de Oslo no início da década de 1990, está entre as figuras norueguesas cujos nomes aparecem em novos documentos sobre Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo a imprensa norueguesa, Epstein, que se suicidou na prisão em 2019, deixou mais de oito milhões de euros (10 milhões de dólares) aos dois filhos de Mona Juul e ao marido, o diplomata Terje Rod-Larsen, que também participou nas negociações dos Acordos de Oslo.

De acordo com o ministro norueguês dos Negócios Estrangeiros, o ministério continuará a dialogar com Mona Juul no âmbito da investigação em curso.

O que mostram os ficheiros Epstein? Muito Clinton, pouco Trump

Justiça

O que mostram os ficheiros Epstein? Muito Clinton, pouco Trump

Aparecer nas imagens ao lado de Epstein não é prov(...)

