Dois suspeitos detidos por tentativa de assassinato de general russo

As forças de segurança russas detiveram dois suspeitos da tentativa de assassinato do general Vladimir Alexeyev, vice-chefe dos serviços de informações militares russos, anunciaram as autoridades da Rússia este domingo.

Os dois detidos são cidadãos russos, sendo que um destes foi extraditado do Dubai e um terceiro suspeito fugiu para a Ucrânia, anunciou hoje o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).

"Foram identificados os seguintes cidadãos russos: Viktor Vasin, nascido em 1959, detido em Moscovo, e Zinaida Serebritskaya, nascida em 1971, que fugiu para a Ucrânia", declarou o FSB num comunicado de imprensa, publicado no seu portal na internet.

O FSB explicou que o autor do crime fugiu para o Dubai, imediatamente após ter cometido o ataque.

"Com a cooperação dos Emirados Árabes Unidos, o cidadão russo Liubomir Korba, nascido em 1960, autor do crime, foi também detido no Dubai e entregue às autoridades russas", acrescentaram.

Korba, de origem ucraniana, terá confessado a sua culpa, segundo fontes judiciais citadas pela agência de notícias russa TASS.

As autoridades russas acusam a Ucrânia de estar por trás do crime.

"Verificou-se que Korba chegou a Moscovo no final de dezembro do ano passado, seguindo instruções dos serviços especiais ucranianos para realizar o ataque terrorista", afirmou Svetlana Petrenko, porta-voz do Comité de Investigação da Rússia.

A arma do crime, uma pistola Makarov com silenciador, também foi identificada. Foi encontrada enterrada na neve perto da residência de Alexeyev.

Hoje, as autoridades russas divulgaram um vídeo que mostra a vigilância do principal suspeito, incluindo imagens da fuga do atirador, registadas pelas câmaras de segurança nas entradas de edifícios e autocarros. Também divulgaram um vídeo da detenção de Korba após o seu desembarque em Moscovo.

Alexeyev foi baleado na sexta-feira, depois de o seu superior hierárquico, Igor Kostiukov, chefe da Direção Principal do Estado-Maior General (GRU), ter-se reunido no início da semana em Abu Dhabi com delegações ucranianas e norte-americanas para negociar uma possível paz na Ucrânia.

Segundo a imprensa russa, Alexeyev foi baleado várias vezes no abdómen, braço e perna, na sua casa, em Moscovo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou a Ucrânia de estar por detrás do crime, com o objetivo de sabotar as conversações de paz.

O ataque a Alexeyev junta-se a uma longa lista de atentados contra oficiais militares russos de alta patente, o mais recente dos quais em dezembro, quando o chefe de operações do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Fanil Sarvarov, foi morto em Moscovo por um carro armadilhado.