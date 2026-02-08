Ouvir
Guerra na Ucrânia

EUA querem acordo de paz entre Ucrânia e Rússia até junho

08 fev, 2026 - 00:10

Segundo Zelensky, a administração Trump "fará de tudo para acabar com a guerra" na Ucrânia até ao início do verão. As negociações entre Kiev, Moscovo e Washington vão ser retomadas na próxima semana.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que os Estados Unidos da América (EUA) deram à Ucrânia e à Rússia um prazo de pouco mais de cinco meses para pôr fim à guerra, avançou o site norte-americano "Axios".

Em conversa com os jornalistas, o chefe de Estado ucraniano confirmou ainda que as negociações trilaterais entre Kiev, Washington e Moscovo para o acordo de paz vão, de facto, continuar na próxima semana após uma nova troca de prisioneiros na quinta-feira.

Zelensky afirmou que a administração Trump está "provavelmente a exercer pressão" para que a guerra na Ucrânia termine até junho, pelo início do verão.

"Farão de tudo para acabar com a guerra e querem um calendário claro de todos os acontecimentos."

Kiev, Moscovo e Washington vão continuar negociações após nova troca de prisioneiros

Guerra na Ucrânia

Kiev, Moscovo e Washington vão continuar negociações após nova troca de prisioneiros

Nas conversas trilaterais, as delegações dos EUA, (...)

O líder ucraniano recordou as alegações de Trump de que Zelensky é o principal obstáculo a um acordo de paz, afirmando que cabe ao Presidente russo, Vladimir Putin, confirmar a sua intenção de acabar a guerra para avançar com os planos entre os três países.

"Se os russos estão realmente prontos para acabar com a guerra, então é realmente importante estabelecer um prazo."

Antes de tomar posse pela segunda vez como líder dos EUA, Donald Trump disse que seria capaz de resolver o conflito "em 24 horas", num discurso de campanha a 29 de janeiro de 2023.

"Comigo, nada teria acontecido com a Rússia e Putin nunca teria invadido [a Ucrânia]", declarou.

As próximas reuniões poderão ter lugar em Miami, nos EUA,

Zelensky disse ainda esta semana que cerca de 55 mil soldados ucranianos morreram no campo de batalha, mas não forneceu detalhes sobre o número de feridos ou desaparecidos nas forças ucranianas.

Até ao momento, a Rússia ocupa cerca de 20% do território nacional da Ucrânia, incluindo a Crimeia e partes da região oriental do Donbass, tomadas antes da invasão de 2022.

