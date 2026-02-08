Irão condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais 7 anos e meio de prisão

Um tribunal iraniano condenou a laureada com o Prémio Nobel da Paz Narges Mohammadi a sete anos e meio de prisão, por acusações de conspiração e propaganda contra o regime.

Narges Mohammadi "foi condenada a seis anos de prisão pelas acusações de conspiração e conluio, um ano e meio por atividades de propaganda e, como pena complementar, uma proibição de viajar durante dois anos", anunciou hoje o seu advogado, Mostafa Nili, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

O Comité Nobel Norueguês atribuiu a Mohammadi o prestigiado prémio em 2023 "pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irão e pela promoção dos direitos humanos e da liberdade para todos".



O advogado explicou que recebeu um telefonema da ativista na manhã deste domingo, a sua primeira comunicação em 59 dias de detenção, na qual o informou de que tinha sido levada para o Tribunal Revolucionário de Mashhad, no nordeste do país, onde foi proferida a sentença, três dias depois de ter sido transferida para um hospital devido ao seu estado de saúde precário.

De acordo com o advogado, a chamada de Mohammadi foi interrompida quando começou a relatar as circunstâncias da sua detenção.

Mostafa Nili, na sua mensagem, explicou que, após a sentença, a ativista deverá ser transferida para a prisão, segundo a lei iraniana, mas, na sua opinião, deveria ser libertada.

"Dadas as suas condições de saúde, espera-se que seja concedida a sua libertação temporária sob fiança para que possa receber tratamento médico", defendeu o advogado.