Japão e Tailândia são outros países que vão a votos este domingo

Não são só os portugueses que são chamados às urnas este domingo. Na Ásia, Japão e Tailândia também vão a votos, em eleições com contextos diferentes.

Os japoneses partilham uma particularidade com Portugal: Também vão votar numa alturaem que o país enfrenta um dos fenómenos climatéricos mais fortes dos últimos anos.

Grande parte do arquipélago amanheceu coberta de branco, incluindo a capital, Tóquio, no meio de uma queda na participação eleitoral nas eleições para a Câmara dos Representantes, a câmara baixa do parlamento japonês, informou a agência de notícias Kyodo, citando dados do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações.

A votação está a acontecer no meio de fortes nevões, pela primeira vez desde fevereiro de 1990.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu um aviso para a neve na província de Tottori, no centro do país. Na província de Niigata, são esperados até 80 centímetros de neve.

As tempestades, que causaram pelo menos 38 mortos desde meados de janeiro, obrigaram as autoridades a encerrarem várias mesas de voto mais cedo.

O Japão elege este domingo os 465 membros da Câmara dos Representantes, numa eleição com quase 1.300 candidatos, apresentada pela primeira-ministra, Sanae Takaichi, como um referendo sobre a sua liderança.



Já na Tailândia, são cerca de 53 milhões que vão votar nas eleições gerais, onde o PP e o conservador Bhumjaithai (BJT) são considerados os favoritos, e em simultâneo, num referendo sobre a revisão da Constituição promulgada pela junta militar (2014-2019).

Fortemente influenciado pelas forças armadas e pela monarquia, a Tailândia enfrenta uma eleição na qual, segundo as sondagens, nem o PP nem o BJT deverão obter a maioria absoluta e provavelmente terão de procurar alianças para governar.

As urnas abriram às 08h00 (01h00 em Lisboa) e fecharão às 17h00 (10h00 em Lisboa) para eleger os 500 membros da Câmara dos Representantes. Os primeiros resultados são esperados ainda este domingo.

As eleições foram antecipadas pelo primeiro-ministro interino, Anutin Charnvirakul, líder do BJT, após um período de instabilidade durante o qual o país teve três líderes, desde as eleições de maio de 2023.