Primeira-ministra japonesa promete "construir economia resiliente"

Na noite deste domingo, no Japão, a primeira-ministra prometeu prosseguir com uma política fiscal "responsável" e "construir uma economia forte e resiliente" no país.

A coligação - liderada pelo partido de Takaichi, o Partido Liberal Democrático (PLD), de que faz ainda parte o Partido da Inovação (Ishin) - poderá conquistar mais de 300 dos 465 lugares na Câmara Baixa do Parlamento (em comparação com os 198 nas eleições anteriores) e recuperar a maioria absoluta perdida em 2024, segundo as primeiras projeções da imprensa japonesa.

Os resultados oficiais não são esperados antes de segunda-feira.

A confirmarem-se estas projeções, este será o melhor resultado do PLD desde 2017, quando era liderado por Shinzo Abe, o mentor político de Takaichi, que foi assassinado em 2022.

"Recebemos o apoio dos eleitores às políticas fiscais responsáveis proativas da primeira-ministra Sanae Takaichi, assim como ao reforço das capacidades de defesa nacional", declarou o secretário-geral do PLD, Shunichi Suzuki, aos jornalistas após a divulgação dos números iniciais.

A nova Aliança Reformista (centro), que une o principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional (CDP), e o antigo parceiro do PLD, o Komeito, poderá perder mais de dois terços dos seus atuais lugares.

Já o partido anti-imigração Sanseito poderá ficar com cinco a 14 lugares, em comparação com os dois que detém atualmente, segundo o canal público de televisão NHK.

Takaichi, política conservadora de 64 anos que mantém uma linha dura em relação à imigração, assumiu o cargo em outubro, tornando-se a primeira mulher a liderar o Japão. A primeira-ministra convocou as eleições antecipadas de hoje apenas três meses após ter assumido o cargo, na esperança de inverter esta situação e antes de a sua popularidade abrandar.

O grande salto em relação à percentagem pré-eleitoral poderá permitir a Takaichi avançar na sua agenda de direita, que visa impulsionar a economia e as capacidades militares do Japão.

Takaichi é extremamente popular, mas o PLD, o partido no poder que governou o Japão durante a maior parte das últimas sete décadas, tem enfrentado dificuldades devido a escândalos de financiamento e religiosos.

