Primeiro-ministro da Tailândia, Anutin, consolida poder com vitória esmagadora nas eleições

O partido Bhumjaithai, do primeiro-ministro tailandês Anutin Charnvirakul, obteve uma vitória clara nas eleições gerais de domingo, aumentando a perspetiva de que uma coligação mais estável possa agora conseguir pôr fim a um período prolongado de instabilidade política.

Anutin preparou o terreno para eleições antecipadas em meados de dezembro, durante um conflito fronteiriço entre a Tailândia e o Camboja, um movimento que, segundo analistas políticos, pareceu ter sido cronometrado pelo líder conservador para capitalizar o aumento do nacionalismo.

Foi uma aposta que compensou para o primeiro-ministro que — depois de ter assumido o cargo na sequência da destituição da chefe de governo Paetongtarn Shinawatra, do partido populista Pheu Thai, devido à crise com o Camboja — dissolveu o parlamento menos de 100 dias depois.

“A vitória do Bhumjaithai hoje é uma vitória para todos os tailandeses, quer tenham votado no Partido Bhumjaithai quer não”, disse Anutin numa conferência de imprensa. “Temos de fazer tudo ao nosso alcance para servir o povo tailandês da melhor forma possível.”

Com quase 95% das mesas de voto apuradas, os resultados preliminares divulgados pela comissão eleitoral mostravam o Partido Bhumjaithai a conquistar cerca de 192 dos 500 lugares, contra 117 do progressista Partido do Povo e 74 do outrora dominante Pheu Thai.

Um punhado de outros partidos conquistou, em conjunto, 117 lugares no parlamento de 500 assentos, segundo um cálculo da Reuters com base em dados da comissão eleitoral.